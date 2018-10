Derfor faller boligprisene kraftigere i Oslo

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets viser til at normalt faller prisene mer i Oslo enn den samlede landsstatistikken i september.

– Det er normalt at det faller litt mer i Oslo enn i Norge totalt i september. Prisnedgangen i september er ikke spesiell, justert for sesongsvingninger, sier Gonsholt Hov til E24.

Han peker samtidig på at det sesongjuserte tallet for hovedstaden i september, viser at det underliggende fallet kun var 0,3 prosent.

– Sesongmønsteret er forskjellig i byene og regionene i Norge. Det har blant annet å gjøre med sammensetningen i boligmassen, hvem som kjøper hva, og når, sier Gonsholt Hov.

Han legger til:

– For å kunne sammenligne den egentlige prisutviklingen mellom de ulike byene, må vi sesongjustere hver enkelt prisindeks. Nettopp fordi sesongmønsteret er forskjellig fra sted til sted.

I september ble det solgt 1.916 boliger i Oslo, opp fra 1.755 i september i fjor.

Og hittil i år er det solgt 14.950 boliger, opp fra 14.019 boliger i tilsvarende periode i fjor.

– Jeg ville ha vært mer bekymret om salgsvolumet hadde vært lavere i Oslo, sier Gonsholt Hov.

De siste fire månedene har boligmarkedet i Norge i snitt steget med 0,1 prosent per måned sesongjustert.

– Jeg tror boligmarkedet kan stige moderat tilsvarende de siste fire månedenes sesongjusterte gjennomsnittstall, sier Gonsholt Hov videre.

NEDGANG: Boligprisene i Oslo faller mer enn den samlede landsstatistikken i september.

Ser flere mulige årsaker



Hva er sesongjustering? Sesongjusterte tall avslører om prisene stiger mer eller mindre enn det som er vanlig for måneden i tidligere år. Nominelle tall uttrykker den faktiske prisendringen i markedet til enhver tid.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets peker på fire mulige årsaker til at det nominelle fallet i boligprisene er kraftigere i hovedstaden enn i den samlede landsstatistikken i september.

Det var en rask oppgang i boligprisene i hovedstaden sammenlignet med resten av landet første halvår.

Det kan hende at den psykologiske effekten av at Norges Bank har signalisert flere rentehevinger fremover slår sterkere ut i Oslo.

Det kan hende at det er en høyere andel spekulanter i Oslo, som gjør at boligprisene svinger mer.

Det er mulig at forventninger om at det skal ferdigstilles flere nye boliger i Oslo spiller inn.

– Nå ser utviklingen litt mer lik ut i hele landet så langt i år, sier Strøm Fjære til E24.

Les også: (+) Nye befolkningsanslag rokker ved selve fundamentet i det norske boligmarkedet

Det siste året er boligprisene opp 4,1 prosent i Oslo. Boligprisene i hele Norge steg med 2,7 prosent i samme periode.

– Har å gjøre med demografi og størrelse

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener at en av årsakene til at prisene svinger mer i Oslo enn i de fleste andre storbyer, er at det er flest beboere med kortsiktige behov i hovedstaden.

– At boligmarkedet i Oslo er mer volatilt har å gjøre med demografi og størrelse, sier Geving til E24.

Han viser til at i begynnelsen på året og i august er det typisk en kraftig vekst i boligprisene i Oslo, og så faller prisene.

Bakgrunnen for dette blant annet er at byen fylles opp av studenter i august.

Han peker også på at svingningene forsterkes av forventninger.