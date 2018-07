DNB droppet kritisk rapport – må heve boligkjøp

I juni fortalte E24 at DNB eiendom i Trondheim krevde at en takstmann skulle fjerne omtale av feil på en bolig som en DNB-megler skulle selge.

Takstmannen dokumenterte 22 alvorlige feil og mangler ved boligen i sin grundige tilstandsrapport. Da takstmannen nektet å slette disse, engasjerte megleren en ny takstmann – som bare påpekte én feil på den store tømmerboligen på Hell utenfor Trondheim.

DNB svarer: Dette skal ikke skje igjen, vi har lært

Boligen ble solgt for 6,3 millioner kroner, uten at kjøperen og andre interessenter fikk vite om den første boligsalgsrapporten hvor alle feilene på boligen ble dokumentert.

Både eiendomsmegleren og boligselgeren unnlot å informere om denne rapporten.

– Jeg fikk sjokk da jeg så dette på E24, sier boligkjøperen – som straks engasjerte advokater.

Nå, midt i fellesferien, har boligkjøperen fått hevet kjøpet. DNB måtte godta å heve etter en avgjørelse fra boligselgerforsikringsselskapet Norwegian Claims Link (NCL).

I et brev til boligkjøperens advokat skriver NCL at «det er uheldig at den første tilstandsrapporten ikke ble lagt frem».

E24 har fått tilgang til en mengde brev i saken. Disse viser at selv om DNB eiendom la seg flate i en oppfølgingsartikkel på E24, prøvde de å unngå heving.

Brevene viser også at DNB helst ikke ønsker at boligselgere skal engasjere takstmenn alene – uten at eiendomsmegler involveres.

Les også: DNB-megler droppet kritisk boligrapport

I denne saken engasjerte boligselgeren takstmann før han engasjerte eiendomsmegler. I et brev til boligkjøperen skriver DNB-advokat Trond A. Lie dette:



«Årsaken til at den første taksten ikke ble fremlagt var at det var selger selv som innhentet denne taksten, at megler som hadde ansvaret for salgsoppgaven ikke kjente til denne takstmannen, og at selger opplyste at de kjente hverandre og drakk kaffe sammen. Megler følte seg derfor utrygg på om relasjonen mellom selger og takstmannen var for nær til at han burde være takstmann ved dette salget.»

Eiendomsmegleren har imidlertid et familiært forhold til boligselger. Han er sønn av boligselgerens kjæreste. Det bekrefter boligselgeren selv i et intervju med E24.

– Vi er ikke samboere, bare kjærester, vedgår boligselgeren.

– Hvorfor brukte du sønnen til din kjæreste som eiendomsmegler?

– Jeg kjente han godt og jeg antar jeg ikke måtte betale overpris ved å bruke ham.

– Advarte eiendomsmegleren mot å bruke ham siden han er din «stesønn»?

– Nei. Men selv ser jeg nå i ettertid at det var feil å engasjere han.

E24 har vært i kontakt med megleren, som ikke ønsker å kommentere saken. Heller ikke DNB sentralt ønsker ikke å kommentere disse forholdene.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund vil ikke kommentere dette konkret, men sier på generelt grunnlag at oppdrag for meglers mor eller hennes ektefelle eller samboer er i strid med egenhandelsforbudet i eiendomsmeglerloven.



– Dersom selgeren ikke er samboer med meglerens mor, men kjæreste, vil det ikke rammes av forbudet. Men i en slik situasjon bør megleren tenke seg godt om før han påtar seg oppdraget.

BOLIGSJEF: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Megleren og meglerforetaket må vurdere om det er så nær relasjon mellom selger og megler at det kan så tvil om meglers integritet og uavhengighet, skriver Geving i en e-post til E24.

Det er ikke bare én av tilstandsrapportene som interessenter ikke fikk se. Heller ikke én av to egenerklæringer fra boligselger ble vist frem.

Boligselgeren fylte ut det første egenerklæringsskjemaet da den første takstmannen utarbeidet sin tilstandsrapport. I egenerklæringen skriver boligselgeren under et spørsmål om det er setningsskader og skjevheter at det er «bevegelse i huset».

Denne egenerklæringen ble ikke lagt frem for boligkjøperen og andre interessenter. I stedet fylte boligselgeren ut en ny egenerklæring. Der er det ingen informasjon om at det er bevegelse i huset.

– Hvorfor ble ikke den første egenerklæringen vist frem?

– Jeg fikk beskjed fra megler om å se bort fra den, sier boligselgeren.

I en e-post til kjøper benekter daglig leder ved DNB Beddingen i Trondheim at de hadde kjennskap til at det finnes to egenerklæringer.

FØRSTE TAKSTMANN: Det var takstmann Roar Sagen som laget den første boligsalgsrapporten, som DNB underslo.

DNB nektet å formidle kontakt med boligkjøperen. Men kjøperen, en godt voksen mann, har selv tatt kontakt med E24.



– Vi trodde dette var drømmeboligen. Vi har lett i flere år etter et slikt hus. Uten omtalen til E24 hadde jeg aldri blitt kjent med den første boligsalgsrapporten.

– Hva synes du om at kjøpet nå heves, bare en måned etter at du engasjerte advokater og midt i ferien?

– Jeg synes selvsagt det er flott. Men det burde også vært en selvfølgelighet når det viser seg at det er to forskjellige tilstandsrapporter og to egenerklæringer. Denne saken viser en kynisme fra eiendomsmeglerbransjen som ikke hører hjemme. Hvor lærer eiendomsmeglerne slik opptreden?

Boligkjøperen mener han og alle andre kjøpere må kunne stole på takster, tilstandsrapporter og egenerklæringer.

– Vi stolte på informasjonen jeg fikk, men så viser det seg at vesentlig informasjon ble holdt skjult for meg. Hadde vi fått vite det vi nå vet, hadde vi overhodet ikke vært interessert i dette huset.