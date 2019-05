Eiendom Norges meglerfasit er klar: Boligprisene i Norge opp 0,8 prosent i april

Boligprisene steg 0,8 prosent i april, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge, som la frem de landsomfattende boligtallene onsdag klokken 11.

April er normalt en sterk boligmåned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret, opplyser bransjeorganisasjonen.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsetter også i april. Så langt i år har vært mange boliger til salgs over det meste av landet. Samtidig er også mange boligkjøpere i markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå med mange visninger, mange salg og stabil utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Sterkest var Hamar med Stange med en oppgang på 1,0 prosent, mens Bergen igjen var svakest med en nedgang på 0,8 prosent.

For hovedstadens del steg boligprisene med 0,6 prosent nominelt i april. Sesongjustert gikk prisene i Oslo ned 0,1 prosent.



God balanse

– Boligmarkedet er i god balanse. Det er blitt solgt mange boliger sist måned selv om påsken i sin helhet i år falt i april. Vi har et velfungerende marked, noe som understrekes av det høye aktivitetsnivået. Så langt i år er det solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018, sier Dreyer videre.

I mars steg boligprisene med 0,3 prosent fra måneden før, sesongjustert.

Det ble solgt 7.850 boliger i Norge i april, noe som er 2,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april – seks dager mindre enn det tok samme måned i fjor. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager. Tregest var Kristiansand med 80 dager.

9 prosent færre lagt ut

Samtidig er det så langt i 2019 solgt 6,2 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I april ble det lagt ut 8.655 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,0 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut for salg 7,5 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018, viser tallene fra bransjeorganisasjonen.

De sterke tallene kommer bare noen dager etter at Obos-prisene falt med 2,1 prosent etter tre måneder med prisoppgang. På landsbasis er nedgangen 1,6 prosent, viste Obos-tallene.

Boligvår

Leder John Sætre for personmarkedet i Nordea sier man nå merker at boligvåren er i gang.

– Vi merker at boligvåren er i gang, og det er god fart i markedet. Det er mange som vil kjøpe, men det er også mange boliger til salgs.

– Markedet har snudd, nå er det kjøpers marked. Det er mange boliger ute på markedet, og det gjør at kjøperne kan være mer kresne og tilbakeholdne. Derfor kan det ta lenger tid å få solgt, men vi ser at de fleste får solgt innenfor en tidsramme som er forsvarlig, sier Sætre.

Han får støtte av administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Boligmarkedet er for tiden svært stabilt og velfungerende, og alt tyder på at det vil vedvare. Riktignok er det regionale variasjoner, men markedet er gjennomgående preget av en trygghet som utløser god etterspørsel. Den moderate prisutviklingen åpner markedet for flere interessenter, og bidrar til den høye aktiviteten, sier Geving.