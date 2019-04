– Jeg hadde aldri forventet den reaksjonen. En renteøkning vil jo normalt sett ha negativ effekt på boligmarkedet, men ikke denne gangen. Uken etter ble omsetningsmessig den desidert sterkeste hittil i år og en av de aller beste vi har hatt totalt, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til E24.

Forklaringen? Meier kan bare spekulere, men sier det er nærliggende å tro at renteheving var fullt ut diskontert inn i markedet, og at nedjusteringen av den lange rentebanen – altså Norges Banks forventning om hvilket nivå styringsrenten vil ligge på i årene som kommer – ble nedjustert.

– Jeg tror dette fyrte opp under et allerede veldig godt boligmarked og gjorde optimismen enda større, sier hun.

Onsdag legger Eiendom Norge frem ferske boligpristall for mars måned. Meier fortsetter å beskrive markedet som sunt, slik meglertopper har gjort det siste halvåret, og sier hun forventer at tallene viser en prisvekst på rundt 0,5 prosent nasjonalt.

Det er vanlig at våren byr på et boligmarked med prisvekst. I februar økte prisene med 0,5 prosent.

Bekymrer seg ikke for flere rentehevinger

Samtidig som Norges Banks oppdaterte rentebane viser at rentene på lengre sikt ikke blir like høye som tidligere antatt, ble også renteoppgangen fremskyndet. Det er nå en mulighet for ytterligere to rentehevinger i år. Meier tror ikke det vil ha særlig stor betydning.

– Nivået er så lavt likevel. Rentehevinger på til sammen 0,75 prosentpoeng i år, så boliglånsrenten går fra 2,25 til 3,0 prosent eksempelvis, vil uansett ikke tilsvare store beløp for husholdningene i dag.

– Vi vet at økonomien til nordmenn i dag er bedre enn noen gang. Kjøpekraften styrker seg og vil gjøre det også dersom renten skulle øke med ett prosentpoeng. Så vi forventer at mange vil kjøpe seg litt opp i markedet fremover, sier Privatmegleren-sjefen.

Hun ser for seg et «oppskriftsmessig» boligmarked utover året, med en utflating av prisveksten mot sommeren, en prisøkning i august og at det så roer seg igjen.

SJEFØKONOM: Nejra Macic i Prognosesenteret.

Tror på renteeffekt

I Prognosesenteret har de et litt annet syn på utsiktene etter forrige rentemøte med sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Dersom det virkelig kommer to renteøkninger til i løpet av året, vil boligprisene i andre halvår 2019 kunne falle mer enn den svake nedgangen vi venter, skriver sjeføkonom Nejra Macic i en e-post.

Hun fortsetter:

– I tillegg vil gjeldsregistrenes inntog kunne redusere kjøpsmulighetene til de høyest belånte husholdningene, som tidligere ikke ble hindret av dette. Her er kjøpsiveren stor og det blir spennende å se hvor mye dette vil påvirke boligetterspørselen.

Hun påpeker samtidig, som Meier, at reallønnsveksten er på bedringens vei, og at dette er noe som motvirker et potensielt sterkere prisfall.

Forventer nullvekst

De 10 siste år har den gjennomsnittlige prisveksten vært på 0,9 prosent i mars, mens sesongfaktoren er på 0,4 prosent. Alt over sistnevnte tall vil altså bety prisvekst når man justerer for sesongvariasjoner.

Prognosesenteret venter at onsdagens tall viser rundt nullvekst sesongjustert, altså en nominell oppgang på omtrent 0,4 prosent, før det blir en sesongjustert nedgang i april.

– Obos-prisene viste sterk vekst på 2 prosent i mars, men vi tror prisveksten for boliger i Oslo totalt var betydelig svakere enn dette, skriver Macic.