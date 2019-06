Eiendomsmeglere dumper prisene

– Flere billigprodukter er på vei ut i markedet, og jeg tror nok antallet vil øke fremover, sier Carl O. Geving, sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Så lenge meglerne ikke skjuler kostnader bak tilbudene og forbrukerne vet hva de kjøper, synes jeg det er flott at folk får mer å velge i, sier Olav Kasland, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Et nytt billigsegment er nå i ferd med å etableres i meglerbransjen. Fellesnevneren er priskutt – mot at eiendomsmeglerne skyver enkelte oppgaver over på boligselgerne, for eksempel å holde visninger.



Store aktører er allerede i gang med å knive om kundene:



Gjensidige, mest kjent for forsikringer, lokker i disse dager med fastpris på 34.900 kroner for «det du trenger for å gjennomføre et boligsalg».

I Drammen tester Eiendomsmegler 1 BV ut sitt nye lavprisprodukt «Lettsolgt», med planer om å ekspandere til flere store byer etter hvert.

Og begge utfordres snart av meglerkjempen DNB Eiendom, som i sommer ruller ut sin nye fastpristjeneste «Samsolgt».

Hybridløsning



Lavpristilbudene følger i kjølvannet av meglerfrie «selv-boligen-selv»-tjenester som Propr, som fikk den etablerte meglerbransjen til å tordne for noen år siden.

NEF anklaget tjenesten for å lure forbrukerne ved å underspille risikoen ved å selge boligen uten eiendomsmegler, noe Propr selv avfeide.

De nye billigtjenestene meglere nå ruller ut, er en slags hybridløsning – der det fortsatt er autoriserte eiendomsmeglere som står ansvarlig for salget, men som begrenser arbeidsmengden ved hjelp av digitale løsninger og hjelp fra boligselgerne.

– Den største forskjellen fra tjenester som Propr er at dette fortsatt er eiendomsmegling, sier daglig leder Ola Amundsen i Eiendomsmegler 1 BV til E24.

TROR DE FLESTE VIL KJØPE MER MEGLERHJELP: – Det kan bli dyrt å gjøre det billig, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Og den største forskjellen fra vanlige megleroppdrag, er meglers tilstedeværelse: Dette er beregnet for selgere som ønsker å gjøre litt mer selv, fortsetter han.

Selv har de avgrenset tjenesten til Drammen i startfasen.

– Vi går stille og rolig frem. Nå ønsker vi å høste erfaringer fra både kjøpere og selgere, før vi ruller konseptet ut i flere byer. Planen er å utvide innen tidlig høst, men vi ønsker å se hvordan markedet svarer, sier meglersjefen.

– Må ikke vanne ut kvaliteten

– Hva er det viktigste som boligselgere går glipp av?

– Det er nok at megleren ikke blir med på visning eller overtagelse. Det fikser du selv. Men megleren er fortsatt tilgjengelig i hele prosessen, og gjennomfører blant annet befaring, budgivning og oppgjør, sier Amundsen.

Han er selv skeptisk til å fjerne megleren helt fra salgsprosessen, slik enkelte tjenester legger opp til.

– Selv om en del boligselgere nok tenker at de kunne fikset alt selv, tilsier våre undersøkelser at boligkjøpere ønsker at en eiendomsmegler er involvert som profesjonell part. Det gjelder særlig budrunden, sier Amundsen.

Norges Eiendomsmeglerforbund hilser det nye lavprissegmentet velkommen, men fraråder meglere å ta del i en priskrig som truer tryggheten for boligkjøpere- og selgere.

– Det er bra at noen tenker alternativt og gir flere valgmuligheter til forbrukerne som er opptatt av pris. Samtidig er det viktig at man er ærlige på hva disse billigtjenestene inkluderer og ikke, og at man fortsatt holder høy kvalitet i alle ledd, sier Geving.

– Kan bli dyrt å selge billig



Meglertoppen poengterer at bransjen allerede har gjennomgått flere år med sterk priskonkurranse, særlig i byene.

– Snittet for provisjoner har falt i flere år, og ligger nå på rundt halvannen prosent på landsbasis. Boligprisveksten har riktig kompensert i kroner og øre, men i dag har uansett ikke meglerforetakene veldig store marginer, sier Geving.

– Vil disse nye tjenestene skape nytt prispress i hele meglerbransjen?

– Jeg tror vi heller får et større spenn: Premiummeglere med lang erfaring som tar seg godt betalt, vil leve side om side med nykommere som konkurrerer om kundene som er mest opptatt av pris. Og så får forbrukerne velge, sier Geving.

– Men jeg tror det store flertallet uansett vil velge den megleren de tror vil håndtere oppdraget best. Det er såpass lite å spare på en billigvariant.

– Nå kan et vanlig megleroppdrag koste opptil 100.000 kroner. 35.000 er vel ganske mye billigere?

– Ja, men det viktigste er jo å få best mulig pris for boligen. Da kan det bli dyrt å gjøre det billig.