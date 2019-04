Enebolig i Lofoten gikk nesten tre millioner over prisantydning

Nøyaktig hva det var som var så forlokkende er ikke godt å si, men faktum er i alle fall at kampen om å få kjøpe den 157 kvadratmeter store boligen i Unstadvika i Lofoten gjorde selgers villeste drømmer til skamme.

Prisantydning var satt til 1,99 millioner. Torsdag ble den 95 år gamle boligen til slutt solgt for 4,8 millioner – altså godt over det dobbelte.

– Selgeren nevnte at dette var som å vinne i Lotto, sier megler Kristian Augustinussen i Eiendomsmegler 1 Svolvær.

SURFESTED: Stedets sandstrand er kjent i Norge og internasjonalt som et sted for surfing. I 2016 ble surfekonkurransen Lofoten Masters arrangert her.

Surfeinteresse

Boligen i seg selv er det lite oppsiktsvekkende ved. Den har soverom, kjøkken og to stuer i første etasje og fire soverom samt et bad i andre.

Noe annet er omgivelsene.

«Unstad har blitt satt på kartet av vakker natur, samt den velkjente sandstranden og et utbredt surfemiljø» heter det i annonseteksten.

– Det var nok surfeinteresse inne i bildet, sier Augustinussen.

SNART 100 ÅR: Bygget ble satt opp i 1924.

– Skjer neppe igjen

Megleren merket tidlig at det var en sterk interesse for eiendommen. Allerede før visning hadde de fått inn et bud på 3 millioner og i løpet av salgsprosessen registrerte de over 40 interessenter.

– Lofoten er brennhett og dette har uten tvil vært en attraktiv eiendom, men vi hadde ikke forestilt oss en pris i nærheten av denne summen engang. Dette er noe utenom det vanlige og kommer neppe til å skje igjen, sier megleren.

Augustinussen forteller at de hadde flere budgivere, men at det var to som var med hele veien og presset prisen opp.

– Dette her var to stykker som hadde bestemt seg for at de skulle ha eiendommen.

Til slutt var det én som fikk den. Til nesten tre millioner over prisantydning.