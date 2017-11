Etter at oktober er unnagjort har nemlig igangsettingen av nye boliger falt tre prosent hittil i år mot samme periode i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening tirsdag.

Byggebremsen gjør direktør Per Jæger bekymret.

– Etter syv måneder med nedgang i salget, slår dette nå ut på igangsettingen av nye boliger, sier han i en kommentar.

– Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsetting av boliger. Boligbygging er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, fortsetter nyboligtoppen.

Lyspunkt



På landsbasis går igangsettingen av eneboliger mest tilbake, ned 13 prosent hittil i år. Leiligheter er tilbake ni prosent. Småhus har imidlertid med en solid oppgang på 29 prosent.

Imens drives salgsbremsen av leilighetsmarkedet, som er ned hele 35 prosent. Salget av nye eneboliger er ned tolv prosent, mens småhus øker også her, med 13 prosent flere salg.

– Et lyspunkt, mener Jæger.

BEKYMRET: Sjefen i Boligprodusentenes forening, Per Jæger, liker ikke statistikken som viser at igangsettingen av nyboliger nå bremser etter måneder med salgssvikt.

Han forteller at både salget og igangsettingen av fritidsboliger har økt fra i fjor, med henholdsvis fem og elleve prosent.

– Vi ser fortsatt vekst i hytte- og fritidsboligmarkedet, sier Jæger.

Stuper i Oslo



Enn så lenge er det salget som bremser mest, drevet av bråstans i Oslo-markedet. I hovedstaden er nyboligsalget ned hele 77 prosent i tredje kvartal mot samme periode i fjor, viser tallene.

Ikke så overraskende blir det leiligheter som får den sterkeste salgsbremsen på landsbasis, ned 35 prosent fra fjorårets nivå.

Nordeas sjefanalytiker Eric Bruce mener utbyggere i Oslo nå blir nødt til å senke prisene kraftig, og viser til at nyboliger ikke har holdt tritt med prisfallet i bruktboligmarkedet.

Mandag avviste utbyggere behovet for prisskrell overfor E24.

Både Selvaag Bolig og Obos akter å selge unna sine prosjekter til dagens prisnivå, og sier de ikke har hastverk.

Utbyggerne avviser at salgsnedgangen skyldes for høye priser, og påpeker at prisdifferansen mellom nye og brukte boliger øker fra et historisk lavt nivå i fjor.