French Bakery-eier selger Nesøya-villa for 30 millioner

Flere av landets dyreste boliger skifter hender i det lukkede markedet, men French Bakery-gründer Gjermund Østby kjørte Nesøya-hjemmet rett ut på Finn.no denne uken med to annonserte visninger søndag og mandag.

– Vi har bodd der i 14 år og er hvert øyeblikk bare to voksne mennesker over 60 år som bor der. Vi har kjøpt et sted i Spania hvor vi tilbringer mye tid, og har kjøpt nabotomten og skal bygge et mindre hus som krever mindre vedlikehold, sier han til E24.

Nesøya-villaen på 358 kvadratmeter er landets nest dyreste eiendom til salgs med en prisantydning på 30 millioner.

– Det vil aldri være mange på visning

Østby kjøpte eiendommen for 4,3 millioner i 2000, og rev det forrige huset til fordel for en ny villa, som ble oppført i 2004. For 30 millioner får en eventuell kjøper også basseng, store terrasseflater og en dypvannsbrygge med på kjøpet.

– Det er ikke tvil om at det har blitt litt negativt i boligmarkedet etter restriksjonene ble satt i verk, og rammet boliger i Oslo spesielt, sier Østby om markedssituasjonen.

Boligprisene har falt syv strake måneder på rad i Oslo-området, og i bruktboligmarkedet er det nesten 4.000 boliger annonsert til salg.

– Boligen ligger i en annen type segment. Det gjenstår å se hvordan det går. Det finner vi ut av, sier han.

Eiendomsmegler Morten Thøgersen i Thøgersen & Partnere har nettopp holdt visning når E24 ringer ham søndag ettermiddag.

– Det vil aldri være mange på visning av slike store eiendommer. Nå har vi satt opp fellesvisning, og det var noen her i dag, sier han.

Flere av landets dyreste eiendommer hadde åpen visning søndag. Thøgersen forteller at fint vær var blant annet utslagsgivende for at det ble besluttet å åpne dørene søndag og mandag, selv om kjøpere av dyre eiendommer vanligvis velger å troppe opp etter avtale.

– Det er alltid noen som er mer forpliktende hvis de kan ringe og gjøre avtale. Da setter jeg altså opp private visninger. Nå er det ofte slik at kjøperen dukker opp på privatvisning, sier Thøgersen.

Pantsatte huset etter pengekrangel med Coop

Østby kom inn på eiersiden i bakeriet French Bakery i 2004, som driver bakerier og leverer brød i Sverige og Norge.

Bakeriet hadde leveringsavtale med Ica Norge fra 2005 til 2015, da dagligvarekjeden ble kjøpt opp av Coop. Leveringsavtalen med Ica utgjorde omtrent halvparten av omsetningen til French Bakery.

Høsten 2015 sa Coop-eide Norsk Butikkdrift opp avtalen med French Bakery, og partene havnet i retten med krangel om utestående millionbeløp.

Østby fortalte i retten at tvisten førte til at han måtte løse ut millioner i lån ved å pantsette villaen, for å sikre drift og arbeidsplasser, skrev DN i januar 2016.

– Det var for å sette ting på spissen i kampen mot dagligvarekjeden, sier han i dag om uttalelsen som falt i retten, og avviser at det er en sammenheng med salget av boligen:

– Det er lenge siden det ble ordnet.