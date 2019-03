«Funkygine» etter skjeggkre-sak: – Vi føler oss lurt

– Vi føler oss lurt. I motsetning til det som fremstilles i mediene, handler ikke dette om en hysterisk toppblogger som ikke liker insekter. Dette handler om at vi kjøpte en leilighet hvor ikke alle fakta ble lagt på bordet, skriver toppblogger Jørgine «Funkygine» Vasstrand på sin blogg.

Det er nå nesten to uker siden de fikk dommen fra tingretten, som ga henne og ektemannen medhold i at forekomsten av skjeggkre i leiligheten utgjør en mangel etter avhendingsloven, men slo fast at de har reklamert for sent.

Bloggeren viser forståelse for den brede omtalen rettssaken har fått, men sier at både prosessen og medieomtalen har vært krevende.

– Jeg skjønner at man som offentlig person må regne med den slags, men det må allikevel være lov å si at det har vært kjipt og tungt, skriver Vasstrand.



Hun skriver også at selskapet Anticimex er i gang med å sanere boligen.

Sølvkre



Dermed ble selgeren av leiligheten frifunnet, mens

Skjeggkre

Vasstrand og ektemannen Morten Sundli må betale saksomkostningene.

Reklamasjonen ble sendt inn den 19. februar 2018. Retten har vurdert det til at dette var 12 dager for sent. Reklamasjonsfristen er på 3 måneder.

Det er foreløpig ikke kjent om ekteparet vil anke saken.

Selger skal ikke ha visst at det var skjeggkre i leiligheten, men fortalte i salgsprosessen at det var sølvkre der.

– Sølvkre er knyttet til fukt og de er ikke så vanskelig å bli av med. Vi følte oss derfor trygge på at dette skulle vi bli kvitt, skriver Vasstrand.

– Skuffet



Men toppbloggerens erstatningskrav er ikke enestående: De siste månedene har E24 skrevet om et økende antall boligselgere som krever hundretusener etter funn av krypene.

– Vi er selvfølgelig skuffet og skjønner ikke hvorfor Tingretten mener vi burde innsett at det dreide seg om skjeggkre på et tidligere tidspunkt. Vi hadde kjøpt leiligheten i god tro og stolte på selger, skriver Vasstrand.

Blant kritikerne til alle skjeggkre-sakene i rettssystemet er Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er klart at krypene er ubehagelige. Men det er tilløp til hysteri rundt skjeggkre nå, sa Geving til E24.