Gir megler prisbyks på boligen din? Full strid om svenske tall

Bør du punge ut for eiendomsmegler neste gang du selger boligen, eller ordne salget på egen hånd?

Skal vi tro en stor kartlegging fra Sverige er meglere verdt vederlaget de krever og vel så det – ja, du gjør faktisk en stor tabbe rent økonomisk ved å droppe megleren, indikerer tallene.

Det er boligopplysningstjenesten Värderingsdata som har presentert statistikk for 69.093 salg av svenske småhus gjennom 2017.

Salgsprisene på objektene formidlet via eiendomsmeglere var i snitt 26 prosent høyere enn prisene på boliger solgt privat uten bruk av megler, viser disse tallene.

– Viser at du trenger proff hjelp



I kroner og øre gir det en prisforskjell som burde kompensere for selv den mest overbetalte eiendomsmegler: For eksempel indikerer tallene at en bolig som selges for fire millioner uten megler, bli solgt for fem millioner med megler.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) opplyser til E24 at det gjennomsnittlige meglervederlaget i Norge ligger på rundt 55.000 kroner, etter å ha falt i en årrekke som følge av overetablering og tøff konkurranse.

Direktør Carl Geving tror resultatene fra Sverige er overførbare til Norge.

– Undersøkelsen viser at du trenger profesjonell hjelp for å få det beste resultatet. Det lille du sparer i honorar på å selge på egen hånd, mister du fort i lavere salgspris, sier han til E24.

– Sverige har det boligmarkedet som ligner mest på det norske, og alt tilsier at norske meglerens faglige nivå er minst like høyt, fortsetter han.

Hevder tallene er rigget



Men Propr, en av de nye tjenestene som selger verktøy for å gjøre det lettere å selge boligen uten megler, fnyser av tallene fra «söta bror».

Direktør Kjetil Eriksson langer ut mot det han kaller en «rigget undersøkelse», som han hevder er «bestilt og betalt» av eiendomsmeglere.

– Dette er totalt useriøst, og jeg klarer nesten ikke å forhold meg til denne undersøkelsens påstand, skriver han til E24.



Sjefanalytiker Niklas Stenwreth i Värderingsdata avviser Propr-sjefens anklager på det sterkeste.

– Statistikken om boligsalgene kommer fra eiendomsmeglere, banker og statlige myndigheter. Det er offisiell informasjon. Den er ikke rigget på noen måte, sier han til E24.

– Vi er frittstående



– Meglerbransjen anvender statistikk fra oss, men de eier oss ikke, og har ikke fått bestemme hvordan datamaterialet presenteres. Vi er en frittstående virksomhet, sier Stenwreth.

Et mulig argument mot statistikken er at den er basert på reelle boligsalg der boliger enten selges med eiendomsmegler, eller uten. Siden få boliger er helt like, betyr det at man strengt tatt ikke sammenligner epler og epler.

På den andre siden er undersøkelsen altså basert på titusener av boligsalg. Ifølge Värderingsdata ble 91 prosent av de 69.000 boligene solgt via megler, mens ni prosent ble solgt uten. Det tilsvarer 6.200 boliger. Geving i NEF mener et såpass stort datagrunnlag forhindrer at funnene farges nevneverdig av forskjeller mellom individuelle boliger.

Det er Eriksson helt uenig i. Han sier funnene «faller på sin egen urimelighet», og sier han synes det er trist at E24 gir studien omtale.

– Oppnår garantert samme pris

– Hvis funnene skulle stemme i Norge, er du enig i at det neppe er noen vits i å selge boligen på egen hånd?

– Disse funnene stemmer ikke i Norge, og som gammel eiendomsmegler er jeg helt sikker på at en bolig til fire millioner ikke går for under tre millioner hvis du selger selv.

Han påpeker at statistikken ikke sier noe om fremgangsmåten til de som selger boligen uten megler – mens boligsalgstjenesten han leder gjør folk «svært godt skikket» til å selge uten megler – såpass at de «garantert oppnår samme pris som eiendomsmeglere», ifølge Eriksson.

Han dokumenterer ikke denne påstanden direkte, men fremholder at flere andre studier har vist at privatsalg gir bedre pris enn bruk av megler.

Han viser også til at Forbrukerrådet-fagdirektør Olav Kasland har uttalt at det er «umulig å svare på om du får bedre pris hvis du bruker megler».