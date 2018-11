Her har boligprisene økt mest det siste året

Ferske boligpristall fra Eiendom Norge viser en flat prisvekst i oktober. Prisene falt med 0,6 prosent, hvilket tilsvarer uendrede nivåer om man korrigerer for sesongvariasjoner.

I Oslo går det imidlertid andre veien, om enn bare såvidt. Prisene økte med 0,1 prosent i hovedstaden.

– Det var litt overraskende, siden tilbakemeldingen i markedet i oktober var at markedet var noe tregere enn tallene kanskje viser, sier Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer til E24.

– Men den langsiktige trenden er at prisene flater ut, og det tror vi vil gjelde i lang tid fremover, legger han til.



MEGLERSJEF: Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

70.992 kroner per kvadratmeter



Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene er det ingen byer eller regioner der boligene har blitt dyrere.

Det siste året har gitt en prisvekst på 5,0 prosent i Oslo, noe som gir en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 70.992 kroner.

I andre enden av skalaen ligger Bergen og regionen Porsgrunn/Skien, der prisene har økt med 0,1 prosent de siste 12 månedene.

I sistnevnte område kom også den svakeste utviklingen gjennom oktober, en jumboplassering delt med Tønsberg inkludert Færder.

Rekordaktivitet

De ferske boligpristallene er i Christian Dreyers øyne en bekreftelse på at markedet er ganske velfungerende over hele landet.

– Vi har aldri solgt så mange boliger i en oktobermåned før. Det viser et marked i balanse når vi har flate priser, sier han.

Meglersjefen forklarer dette med underliggende faktorer man har sett over flere måneder: At kjøpekraften er sterk, at økonomien går bra, med lav arbeidsledighet og forventet lønnsvekst i mange år fremover.

– Så har vi hatt en renteheving, men selv om den er på vei oppover så er det marginalt, og den kommer fra et veldig lavt nivå. Folk har god råd nå og de bruker den på å realisere boligdrømmen sin.

Tror på moderat utvikling

Boligmarkedet er nå inne i en periode med en rekke ferdigstillinger.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen har ved flere anledninger uttrykt at han mener det kommer for mange nye boliger i forhold til befolkningsutviklingen, særlig i Oslo, og at dette vil føre til en periode med boligprisfall.

– Det er nyboligmarkedet som er sensibelt. Neste år kommer det 4.500 nye boliger ut på markedet i Oslo. Det dobbelte av det som er vanlig, har han sagt til E24.

Den oppfatningen deler ikke Christian Dreyer.

– Det er altfor mange viktige drivere som er med på å stabilisere markedet. Ferdigstillelsen har bidratt til at utbudet av boligprissalg har økt mye, men det er solid kjøpekraft.

Region for region

I oversikten under ser du den nominelle boligprisutviklingen i oktober i alle byer og områder hvor meglerbransjen fører egen statistikk.

Du kan også sjekke prisutviklingen det siste året, og hva hver kvadratmeter koster i snitt nå.

OSLO: Oktober: 0,1 prosent. Siste 12 mnd.: 5,0 prosent. Pris per m²: 70.992

DRAMMEN M/OMEGN: Oktober: -1,3 prosent. Siste 12 mnd.: 0,2 prosent. Pris per m²: 36.630

ASKER/BÆRUM: Oktober: -0,8 prosent. Siste 12 mnd.: 3,5 prosent. Pris per m²: 53.992

FOLLO: Oktober: -1,2 prosent. Siste 12 mnd.: 2,3 prosent. Pris per m²: 44.439

FREDRIKSTAD/SARPSBORG: Oktober: -1,3 prosent. Siste 12 mnd.: 3,2 prosent. Pris per m²: 29.484

Saken fortsetter under annonsen.

ROMERIKE: Oktober: -1,0 prosent. Siste 12 mnd.: 1,5 prosent. Pris per m²: 39.232

VIKEN M/OSLO: Oktober: -0,5 prosent. Siste 12 mnd.: 3,5 prosent. Pris per m²: 53.738

HAMAR M/STANGE: Oktober: -1,2 prosent. Siste 12 mnd.: 1,6 prosent. Pris per m²: 30.625

INNLANDET: Oktober: -1,5 prosent. Siste 12 mnd.: 0,4 prosent. Pris per m²: 23.905

BERGEN: Oktober: -1,3 prosent. Siste 12 mnd.: 0,1 prosent. Pris per m²: 42.995

VESTLANDET: Oktober: -1,2 prosent. Siste 12 mnd.: 0,7 prosent. Pris per m²: 37.315

ÅLESUND M/OMEGN: Oktober: 0,4 prosent. Siste 12 mnd.: 1,2 prosent. Pris per m²: 28.692

TRONDHEIM: Oktober: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: 0,4 prosent. Pris per m²: 45.233

MIDT-NORGE: Oktober: 0,0 prosent. Siste 12 mnd.: 1,4 prosent. Pris per m²: 33.383

TROMSØ: Oktober: 0,1 prosent. Siste 12 mnd.: 2,3 prosent. Pris per m²: 46.003

BODØ M/FAUSKE: Oktober: 0,4 prosent. Siste 12 mnd.: 3,5 prosent. Pris per m²: 36.374

NORD-NORGE: Oktober: 0,2 prosent. Siste 12 mnd.: 2,8 prosent. Pris per m²: 31.943

KRISTIANSAND: Oktober: 0,0 prosent. Siste 12 mnd.: 2,8 prosent. Pris per m²: 28.773

STAVANGER M/OMEGN: Oktober: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: 1,0 prosent. Pris per m²: 35.313

AGDER OG ROGALAND: Oktober: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: 1,6 prosent. Pris per m²: 28.556

TØNSBERG M/FÆRDER: Oktober: -1,4 prosent. Siste 12 mnd.: 1,3 prosent. Pris per m²: 33.337

PORSGRUNN/SKIEN: Oktober: -1,4 prosent. Siste 12 mnd.: 0,1 prosent. Pris per m²: 22.867

VESTFOLD OG TELEMARK: Oktober: -1,3 prosent. Siste 12 mnd.: 1,7 prosent. Pris per m²: 26.460

SNITT NORGE: Oktober: -0,6 prosent. Siste 12 mnd.: 2,4 prosent. Pris per m²: 40.962

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.