«Identiske» boliger selges – fire millioner i prisforskjell

I Bjerkelundsveien ved Bekkestua i Bærum skal to flotte eneboliger selges.

De ble bygget i samme år, er like store og ligger et steinkast fra hverandre. Likevel er den ene nesten fire millioner dyrere enn den andre.

– Nå har ikke jeg sett inne i 75A, men jeg ble overrasket da jeg så prisantydningen. Det høres ut som den er noe høy. Kanskje er den verdt litt mer fordi man der får enda mer kveldssol og panoramautsikt, men utsikten fra 75D er også kjempebra, sier Krogsveen-megler Ola Wee Ahlstrand.

Boligen han selger er på 249 m², ligger på en tomt på 723 m² og ble bygget i 1993. I 1994 gikk den for 1,845 millioner. Nå selges den for 12,9 millioner.

Også boligen øverst i gaten ble bygget i 1993. Boligen er på 250 m², tomten på 707 m². Den ble solgt for 2 millioner i 1994. Nå ligger den ute med prisantydning på 16,75 millioner.

Vektlegger utsikten

– Det handler om beliggenheten. Utsikten er fantastisk herfra, man kan se ut over hele Bærum. Dette, og ikke minst kveldssolen, er folk opptatt av. Har du ikke det, faller du litt gjennom i dette segmentet, sier Morten Thøgersen i Privatmegleren Thøgersen & Partners.

– Så det er fire millioner ekstra for litt bedre utsikt?

– Litt bedre? Du får komme hit og se selv. Det er langt trangere i 75D. Og så får vi se hvordan markedet svarer. Nå er jo ikke lokkepris lov, og jeg sier ikke at det er tilfellet her, men vi ser ofte at man går ut med en litt lav pris for å få i gang budrunden.

Thøgersen forteller at han har solgt eiendommer i snart 42 år og at han har god tro på prisen de har satt.

– Jeg tror ikke vi er helt skjevt ute og regner med at boligen går for en sum i nærheten av prisantydning, sier han.

GOD SIKT: I den mindre dyre boligen er utsikten også respektabel. Fra første etasje kan man skue Oslofjorden i det fjerne.

– Kunne vært 15 millioner

Ola Wee Ahlstrand forklarer prisingen bak Bjerkelundsveien 75D:

– Denne har fått en verdi som er estimert til 13,8 millioner basert på lignende salg i området, men så trakk vi fra litt fordi det er noen forhold som har behov for fornying om ikke altfor lenge.

– Vi endte da på en verdivurdering på 13 millioner, og så ville selger sette prisantydning til 12,9. Vi er trygge på at vi kan gå ut med den prisen, men man vet jo aldri hva markedet er villig til å gi. Det viktigste for meg er at selger er enig i at de kan selge til den prisen som de har vurdert boligen til, sier han.

Han fastholder at boligen er priset riktig og sier han tror den kunne gått for 15 millioner eller mer hvis hele huset hadde vært nyoppusset.