Grensene flyttes stadig for hvor dyrekjøpt plassen kan bli i Oslo-markedet. De siste årene har prisrekorder kommet på løpende bånd.

I 2016 skrev E24 om hvordan kvadratmeterpriser på over 100.000 kroner ikke lengre er forbeholdt finansanalytiker-mekkaet Tjuvholmen – men at slike salgspriser har spredt seg til gamle arbeiderstrøk på østkanten også.

Ikke for leiligheter flest, men for de aller minste – de som er sterk mangelvare, men som stadig flere kjøpere stiller seg i kø for.

130.000 per kvadrat

Hvorfor? Ifølge meglersjefer og økonomer er forklaringen enkel: Prisgaloppen har ført til at mange unge førstegangsetablerere ikke lengre har valgmuligheter.

De har råd til et krypinn – eller ingenting.

Problemet er er bare at når en stor kjøpergruppe dyttes nedover stigen til de aller minste og billigste leilighetene, så blir det budkriger – og salgsprisene beveger seg omsider oppover mot prisnivået folk flyktet fra i utgangspunktet.



Og mens 100.000 kroner kvadratmeteren ga sjokkoverskrifter for noen år tilbake, er det i dag for røverkjøp å regne i det minste ettromssegmentet.

FASADEN: Den 19 kvadratmeter store leiligheten ligger i andre etasje i denne bygården i Gamlebyen.

Det illustrerer det nylige salget av den 19 kvadratmeter store leiligheten på bildet over. Den ligger i Gamlebyen, som er et av de lavest prisede sentrumsnære strøkene i Oslo. Men salgsprisen endte likevel på 2.450.000 kroner.

Det gir 130.000 kroner per kvadratmeter.

Noe drøyt unntakstilfelle er det ikke, ifølge megler Duy Vidar Tang. Han viser til at sluttsummen heller ikke er veldig langt over prisantydningen, som ble satt til 2,3 millioner.

– Mamma bydde for datteren



– Du gikk ikke veldig billig ut i utgangspunktet?

– Nei, jeg tenkte vi priset denne ganske riktig, gitt appetitten i markedet for denne typen objekter. Det er slett ikke alt som selges etter første visning i Oslo nå om dagen, men disse er alltid populære, og går unna raskt, sier Tang til E24.

Blant totalt syv budgiverne var det flere unge førstegangsetablerere med foreldrenes finansielle muskler i ryggen, får E24 opplyst – inkludert den 19 år gamle kjøperen.

Megleren opplever at foreldre blir svært ivrige på vegne av barna sine:

– Jeg hadde nylig et annet salg hvor mammaen bydde på vegne av datteren som kjøpte leiligheten. Dette er en gjenganger, sier Tang.

Ifølge BN Bank blir det stadig vanligere at 18- og 19-åringer står oppført som kjøpere av små leiligheter som er finansiert av mor og far.



– Vi ser at mange foreldre er mer enn villige til å bla opp for en egen leilighet til barna, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen til E24.

– Foreldre og investorene driver opp prisene



Etter bratt boligprisvekst gjennom flere tiår, sitter mange foreldre på store verdier i sine eksisterende boliger. Det gir god tilgang på kapital, hvor man for eksempel kan øke belåningen på eksisterende boliglån.

– En betydelig andel foreldre nøyer seg heller ikke bare med å hjelpe sønnen eller datteren med å kjøpe – de betaler også ofte de månedlige rentene og avdraget på lånet. Dermed kan den som bor i leiligheten, gjerne en 18- eller 19-åring, bo der nærmest helt uten kostnader, sier Laugen.

Han mener foreldre må ta noe av «skylden» for at små krypinn i dag selges tett oppunder det han betegner som «fantasipriser».

Bjørn Vidar Lazar Braathen

– Foreldrenes intensjon er nok den aller beste. Samtidig er det er faktum at foreldre som byr mot hverandre, er med på å presse prisene opp, sier Laugen.

Bjørn Vidar Lazar Braathen leder Oslo og Akershus eiendomsmeglerforening, og deler langt på vei analysen.

– Det er både investorene og foreldrene som driver prisen opp, mener han.

Frykter klasseskille



Meglerlederen poengterer at det årelange prispresset i boligmarkedet har gjort at boligkjøp nesten alltid har vist seg som en god investering. At boliger kan selges videre med fortjeneste om noen år, har blitt et etablert tankesett som lokker mange foreldre, tror han.

– Investorene er også på banen, for å leie ut. Det virker ikke som at skyhøye ligningsverdier skremmer, fremholder Lazar Braathen.

Laugen i BN Bank frykter økt klasseskille:

– Førstegangsetablerere som må klare seg på egen hånd, blir ofte presset ut, og i verste fall tvunget til å leie videre mot sin vilje. Jeg vet det finnes mange frustrerte førstegangskjøpere der ute, som har gått på visning etter visning, og også lagt inn bud, men ikke klarer å følge med helt inn i budkampen, sier han.

Lazar Braathen sier de sosiale forskjellene i boligmarkedet øker.

– Problemet er at de som leier – og som grunnet for lav inntekt eller for høy gjeld ikke får låne til bolig – ikke klarer å spare nok penger for å tilfredsstille egenkapitalkravet, mener han.

– Bankene bør få bruke mer skjønn – spesielt der hvor folk skal etablere seg uten å ha rike foreldre.