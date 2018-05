Leilighet på 14 kvadrat gikk for 1,94 millioner kroner

Tidligere denne uken ble en 14 kvadratmeter stor leilighet i Nydalen i Oslo solgt for 1.220.000 kroner. Tar man med fellesgjelden på 722.303 kroner, ender totalprisen opp i 1.942.304 kroner.

Det gir en kvadratmeterpris på 138.736 kroner.

Erik Pettersen, eiendomsmegler BN Bolig

– 14 kvadratmeter er ikke så mye, men folk var jo litt gærne etter å kjøpe den. Det har vært litt vanskelig å selge disse små i det siste, og mange har hatt litt lang liggetid, sier Erik Pettersen, eiendomsmegler hos BN Bolig, til E24.

Han forteller at blokken inneholder leiligheter i litt forskjellige størrelser, noen på 33 kvadratmeter og noen på 14–15. Det er særlig de mindre man har sett at det har vært vanskelig å få solgt.

Objektet er en andelsleilighet hvor prisantydningen var 890.000 kroner. Dermed ble leiligheten solgt 330.000 kroner over takst.

Førstegangskjøper

Leiligheten ligger i andre etasje og har en dobbelfløyet dør ut til fransk balkong.

Bygget ble oppført i 1966, men badet og kjøkkenet ble modernisert i 2007. I år er det lagt ny benkeplate på kjøkkenet, samt ny eikeparkett.

– Det var en førstegangskjøper som kjøpte denne leiligheten. Det er en fin inngangsbillett til å komme inn på boligmarkedet, sier Pettersen.

I februar skrev E24 om denne 15 kvadratmeter store leiligheten som ligger i nabobygget til den som ble solgt denne uken.

Da sa eiendomsmegler Zarine Mirzad i DNB Markets at hun aldri hadde fått så mange henvendelser på en gang. På tross av det måtte det fire visninger til før den ble solgt.

For Pettersen holdt det med én, og onsdag var leiligheten solgt til høystbydende.

– Jeg tror årsaken til at det var god interesse var at vi markedsførte riktig, både digitalt men også i avisen. Folk tenker kanskje at det er litt rart at vi annonserer i avisen fortsatt, spesielt ut fra hvilken målgruppe vi ser etter.

– Rundt 22 prosent av alle som leter etter bolig, ser faktisk fortsatt etter det i avisen, hevder Pettersen.

OPPBEVARING: Langs den lengste veggen er det gjort plass til oppbevaring.

Ekspertene varsler boligprisnedgang

Da Eiendom Norge i begynnelsen av måneden la frem boligpristallene for april kunne administrerende direktør Christian Dreyer fortelle at tallene var de sterkeste på ti år.

– Jeg tror vi kan si at vi har lagt ifra oss perioden med fall i boligprisene, sa han.

Likevel har Dreyer og eksperter advart om at den prisveksten sannsynligvis nå er hentet ut fra markedet.

– Vi kan få det sterkeste boligtilbudet siden 1981, sa makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til E24 for en uke siden.

Hun tror det sammen med økte renter fra Norges Bank vil føre til en priskorreksjon fra høsten og frem til 2020.

Også hos DNB Markets forventer de et noe kjøligere boligmarked fremover. Først flatt ut året, men så kan fallet komme et stykke inn i 2019.