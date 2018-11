– Boligkjøpere trosset nervøse børser og økende renteutsikter i oktober, forteller Privatmegleren-sjef Grethe Meier.

Hun viser til at Privatmegleneren har 10 prosent flere boligsalg enn i fjor.

– Jeg tror vi kan få rekordhøyt boligsalg på landsbasis i oktober, sier Meier til E24, etter å ha oppsummert månedsstatistikken til sin egen meglerkjede.

– Nok en gang ser vi at boligmarkedet lever sitt eget liv, føyer hun til.

Oktober forbindes med synkende boligpriser. I år kommer i tillegg meglerbransjens fasit etter renteøkning fra Norges Bank og uro i aksjemarkedene.

Meier tror ikke prisene skal opp, men mener meglertallene vil vise høy aktivitet.

Privatmegleren-direktør Grethe Meier

God balanse



Mandag klokken 11 legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk for oktober.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier til E24 at det har vært høy aktivitet i boligmarkedet, med mange kjøp og salg.

– Det virker som om den gode balansen i markedet som har vært tilstede siden forsommeren har fortsatt også i oktober.

Hun mener den høye omsetningen kan forklares av forventninger om en flatere prisutvikling over de neste årene, samtidig som boligmarkedet har roet seg, noe som skaper trygghet blant kjøpere.

– Markedet er mindre kaotisk og litt mer forutsigbart, sier sjeføkonomen.

Forventer prisfall



Eiendomsmegler Krogsveen skriver også i en pressemelding at balansen i markedet er god.

Leif J. Haugen i Krogsveen forventer, ut fra egne beregninger, at boligprisene i oktober sesongjustert falt med om lag 0,5 prosent.

– I og med at oktober normalt er en svak måned vil vi dermed ha et nominelt fall i på rundt 1,5 prosent for landet sett under ett, forklarer Haugen. Han tror fallet blir noe mindre i Oslo.

Macic forventer også at prisene har falt i oktober. Hun spår at prisnedgangen vil fortsette ut året.

– Begynnelsen på 2019 blir langt svakere enn det som er normalt for de første månedene i året, sier sjeføkonomen.

Videre ned



I forrige uke viste salgsstatistikken fra Obos-konsernet at deres priser falt for andre måned på rad i Oslo.

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 60.525 kroner. Det er en nedgang på 1,4 prosent fra september, men 4,0 prosent høyere enn i oktober 2017.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen tror også at vi er på vei inn i en periode med boligprisfall.

Samtidig peker han på at i bruktmarkedet koster en bolig 70 prosent av en ny bolig.

– Det er nyboligmarkedet som er sensibelt. Neste år kommer det 4.500 nye boliger ut på markedet i Oslo. Det dobbelte av det som er vanlig, sier Andreassen til E24.

Vi har i senere år bygget for mange boliger i forhold til underliggende demografiske behov, skriver han i et blogginnlegg.

Selv om sjeføkonomene tror boligprisene skal ned, så viste en undersøkelse for Nordea, gjort i august/september at kun 12 prosent av nordmenn tror på boligprisfall. Dermed var andelen som venter prisfall mer enn halvert siden i vinter.