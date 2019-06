Milliardær selger Oslo-boligen for 175 millioner

«En eventyrlig eiendom», lyder det fra megleren, i det Østre Holmen gård nå er lagt ut for salg.

Herregården i Holmenkollveien på Vinderen i Oslo tilhører milliardær og eiendomsinvestor Trygve Bjerke.

Den har et 678 kvadratmeter stort hovedhus med fire stuer, to låver, stabbur, to garasjebygg – og et elleve mål stort parkanlegg.

Slikt blir det også en eventyrlig prislapp av: Bjerke ber om 175 millioner kroner. Det gir Norges desidert dyreste privateiendom i det åpne markedet nå, ifølge Finn.

– Bør være mulig



– Hvor stor er troen på at prisantydningen faktisk kan oppnås?

– Det er selvfølgelig vanskelig å prissette en slik eiendom, men vurderingen er at det bør kunne være mulig, sier megler Tom Elliot Johnsen til E24.

– Det finnes ikke maken. Herregård med 11 måls parkanlegg i Oslos beste strøk er noe helt spesielt, fortsetter megleren, som opplyser at han allerede har interessenter.

HERSKAPELIG: Herregården ligger på en utsiktshøyde i Holmenkollen og har eget parkanlegg på elleve mål.

Bjerke er profesjonell eiendomsinvestor og rangert som Norges 187. rikeste av Kapital, med 1,55 milliarder i formue.

Prisforlangende er over 100 millioner mer enn han selv kjøpte herregården for i 2007. Den gang var prisen «bare» 60 millioner kroner, ifølge TV2, som omtalte salget først.

Pusset opp for 60 mill.

Det hører dog med til historien at herregården har blitt pusset opp for minst like mye ifølge megleren:

– Bjerke har brukt mer en 60 millioner på totalrenovering og lekker oppussing av boligen, bygget ny låve, samt at det 11 måls store og unike parkanlegget nå er helt nytt, sier Johnsen til kanalen.

Ifølge meglerbransjen har markedet for luksusboliger fått et solid løft. Mens de dyreste objektene tidligere kunne ligge ute i flere år uten napp, får Eiendom Norge nå flere tilbakemeldinger fra premiummeglere som får solgt raskere og til gode priser.

Privatmegleren sier salget av eiendommer i prissegmentet over 15 millioner kroner er mer enn doblet fra i fjor til i år.