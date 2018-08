– Vi har aldri hatt en bedre juli enn i år. Jeg er litt overrasket, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24.

Fasiten deres viser 15 prosents salgsøkning fra fjoråret.

Og Privatmegleren er ikke alene.

Også DNB Eiendom noterer ny «all time high» for boligsalg i juli, ifølge tall E24 har fått.

– Vi har nesten 1.300 omsetninger. Det har vi ikke vært i nærheten av i en julimåned tidligere, sier direktør Terje Buraas.

– I år kom vårslippet veldig sent, og det er kanskje noe av forklaringen, sier Buraas.

Oppdrags-boost



Ved inngangen til sommeren gjorde Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en undersøkelse blant 302 eiendomsmeglere over hele landet. 39 prosent oppga at de hadde høyere oppdragsinngang enn på samme tid i fjor – mens kun 16 prosent hadde lavere oppdragsinngang. Resten registrerte ingen forskjell.

Kontrasten til fjorårets boligsommer er stor, mener NEF-direktør Carl O. Geving:

– I fjor var det nær unntakstilstand. Da stanset markedet helt opp, boligene hopet seg opp, og prisene falt. I år er det store omsetningsvolumer og mange på visning, sier meglertoppen til E24.

– I fjor sommer var det tørketid. Folk var redde for hvor stor korreksjonen skulle bli, og juli ble en veldig dårlig måned, istemmer Meier.

Ser ingen trope-brems



– At aktiviteten er såpass god nå, er positivt overraskende. Jeg trodde det utrolige været skulle få flere til å sette seg på gjerdet, fortsetter Privatmegleren-sjefen.

Buraas mener det langt ifra var noen selvfølge at boligmarkedet skulle få sommertrøkk – særlig ikke med skyfri himmel og tropetemperaturer over store deler av landet.

– Tidligere har boligmarkedet blitt helt stille når finværet kommer, men nå ser vi ingen tegn på at dette får selgere til å vente med salget, sier DNB-toppen.

Han tror selgere omsider kan ha blitt «immune» for finværet.

– Hetebølgen har jo pågått siden mai, påpeker Buraas.

Høy aktivitet er imidlertid ikke det samme som stigende priser.

For boligene formidlet av DNB Eiendom har salgsprisene sunket om lag én prosent fra juni til juli på landbasis, får E24 opplyst.

– Det gir grunn til å forvente en liten prisnedgang i fredagens bransjetall. Oslo er et unntak, her ser vi stillestående priser. Dette er også det eneste stedet hvor salget ikke er rekordhøyt, sier Buraas.

Strid om boligprisenes retning



Onsdag slapp Obos tall som viser et prisoppsving på 1,1 prosent for Oslo-boliger i juli. Lavere omsetningsvolumer gjør imidlertid tallene usikre, og Meier tviler på om de offisielle meglertallene vil vise samme retning når de slippes klokken 11 fredag.

– Prisene pleier jo å falle lite grann i juli, og det vil de sikkert gjøre nå også, mener hun.

Analytikerne i Swedbank tror imidlertid Oslo-boliger fortsatte å stige i pris.

– Vi forventer at Eiendom Norges tall fredag vil vise en oppgang for måneden, skriver senior makroøkonom Kjetil Martinsen i et notat.

Han viser til prisveksten til Obos meldte om onsdag, og fremholder at den offisielle meglerstatistikken har vist seg nært korrelert med Obos-tallene over flere år.

– Til tross for at styringsrenten trolig heves i september, forventer vi at prisene fortsetter å stige, skriver Martinsen.

Det forventer ikke Privatmegleren-sjefene.

– Jeg tror vi får en normal syklus. Det betyr en liten prisnedgang nå, et oppsving i august igjen, og at prisene deretter synker noe tilbake igjen i høst, sier Meier.

– Jeg tror ikke vi skal forvente mer prisvekst i år, fastslår hun, med henvisning til den friske prisveksten fra nyttår og frem til sommeren.

Buraas i DNB Eiendom tror heller ikke på mer prisvekst fremover. Han mener den ventede renteøkningen samt flere nybolig-ferdigstillelser vil virke avkjølende.

