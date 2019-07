Økonom advarer mot boligprisboble i Norge

Sammenlignet med lønnsnivået er boligprisene i Canada og på New Zealand faretruende høye. Samtidig bør alarmklokkene ringe både i Norge og Sverige, mener Bloomberg-økonom Niraj Shah.

Bloomberg-økonomen har satt sammen en «boligboble-indeks» for å undersøke hvor faren for en boligboble er størst. Indeksen er satt sammen ved å studere boligpriser, lønns- og gjeldsnivået, samt boligprisutviklingen i en rekke land.

Den mest usunne utviklingen har altså Canada og New Zealand som har de høyeste boligprisene i verden sammenlignet med innbyggernes lønninger. Like bak følger Sverige, før Norge plasserer seg på en sjetteplass.

Samtidig er gjeldsnivået målt mot BNP i de aktuelle landene så høyt at Shah mener det er fare for en boligprisboble.

Ser man eksempelvis på Belgia, hvor avstanden mellom boligprisene og lønningene er større enn i Norge, finner man at gjeldsnivået er betraktelig lavere enn i landene hvor Shah mener det er fare for en boligboble.

Disse landene har høyest boligpriser sammenlignet med lønnsnivået: New Zealand Canada Sverige Belgia Australia Norge Nederland Østerrike Storbritannia Spania Kilde: Bloomberg

– Rentekutt kan så frø til ny krise

Shah mener at samtidig den største risikoen for boligmarkeder verden over nå ligger i at flere sentralbanker har begynt å åpne for nye rentekutt. Dette kan føre til en prisgalopp mener økonomen.

– Det er en risiko for at globale lettelser i pengepolitikken vil kunne fyre opp under en boligboble, sier Shah til Bloomberg.

– Mens sentralbankene fokuserer på å unngå en nedgang i verdensøkonomien, vil lettelser i pengepolitikken kunne så frøene til en ny krise, advarer økonomen.

Allerede i slutten av måneden er det ventet at USAs sentralbank Federal Reserve vil kunne komme til å senke renten. Her hjemme har Norges Bank samtidig varslet at de vil gå mot strømmen og indikerer i sin siste pengepolitiske rapport at de ser for seg å heve renten allerede i september.