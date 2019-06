– Han forsikret at faren stilte som kausjonist. Men etter salget kom det ingen penger inn på klientkontoen. Jeg fikk til slutt tak i faren, og han sa at det ikke var snakk om at han skulle hjelpe sønnen sin, sier Hans Petter Carlsson til E24.

Han var ansvarlig megler for boligen som ble solgt for 1.350.000 kroner – en sum selgeren kunne se langt etter, da det viste seg at personen bak vinnerbudet manglet finansiering.

Nå er Meglerhuset Østlandet (tidligere Innlandet) felt i meglernes klagenemnd for brudd på god meglerskikk.

Eiendomsmeglere plikter å undersøke grundig at budgivere faktisk kan bla opp pengene de byr, fastslår nemnda i sin avgjørelse.

– I denne saken, slik den er opplyst for nemnda, gjorde ikke megleren noe annet for å sjekke finansieringen enn å spørre budgiveren om den var i orden, står det.

Avfeier pappa-argument



Carlsson – som både solgte den aktuelle boligen og er meglerkontorets daglig leder – bekrefter overfor E24 at han forholdt seg til hva budgiveren fortalte.

– Jeg minnet han om at alle bud er bindende, og fikk først beskjed om at finansieringen måtte ordnes. Men så ringte han senere opp igjen, og sa at han fått faren sin med som kausjonist, sier megleren.

– Han insisterte på at finansieringen da var 100 prosent i orden, sier Carlsson.

– Hvorfor sjekket du ikke med banken?



– Han sa de ikke hadde bestemt seg for en bank enda, sier megleren.

Han fremholder at det var korrekt at faren ville hjelpe, men at han senere ombestemte seg.

At noe tilsynelatende skar seg mellom far og sønn, ble også et av meglerens argumenter da saken kom opp i memnda:

«I denne saken trakk kausjonisten seg etter at bindende avtale om kjøp var inngått. Dette kan ikke megleren holdes ansvarlig for.»

Men farens angivelige snuoperasjon er helt irrelevant for saken, mener memnda.

– En alvorlig feil

– Kausjon er kun en sikkerhet og sier i seg selv intet om finansieringen er i orden. Megler skulle derfor tatt kontakt med den (bank eller andre) som skulle yte lånet for å høre om finansieringen var i orden, står det i avgjørelsen.

De fastslår at megleren begikk en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», og må kreditere den misfornøyde boligselgeren 50.000 kroner.

– Det som er realiteten, er at megler her ikke hadde sjekket finansieringen. Megleren gjorde da en alvorlig feil når han ikke informerte oppdragsgiver (klager) om at budgivers finansiering ikke var sjekket og risikoen ved eventuelt å akseptere et slikt bud, står det i avgjørelsen.

Carlsson synes avgjørelsen er urimelig streng. Han sier han ga beskjed til selgeren om at finansiering var ubekreftet, men at kjøperen forsikret at alt var i orden.

Likevel sier megleren han vil ta lærdom av saken:

– Jeg kommer heretter til å råde selger til å ikke godta et slikt bud før vi har fått skriftlig bekreftelse fra banken, sier Carlsson, som presiserer at saken er svært spesiell.

– Jeg omsetter over hundre eiendommer i året og har holdt på med dette i over 20 år, og det er første gang jeg opplever dette.

Det har ikke lykkes E24 å innhente kommentar fra boligkjøper eller boligselger til denne saken. I nemndsavgjørelsen identifiseres kun megleforetaket, mens partene i bolighandelen er anonymisert, i tråd med normal nemndspraksis.