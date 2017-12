Rister på hodet av SSBs nye boligprognose

Oslo er den største driveren for den nasjonale boligprisutviklingen. Dreyer, som leder meglerorganisasjonen Eiendom Norge, sier han nå får oppløftende tilbakemeldinger derfra, som kan tyde på at korreksjonen inntar en avsluttende fase.

Fremtiden har for vane å innhente boligpris-spåmakere. Dreyer understreker at han heller ikke vet – han er tvert imot veldig usikker på hvor boligprisene vil ta veien.

– Men jeg tror i alle fall ikke SSB får rett, fastslår han.



Det var torsdag at statistikkbyrået varslet boligprisfall helt inn i 2019, som del av sine nyeste prognoser for Norge.

SSB har faktisk moderert seg: I sin juni-prognose mente de at prisene ville falle både i 2019 og 2020.

Men de bommer fortsatt, mener Dreyer.

– Jeg forventer et vesentlig svakere 2018 enn de siste årene. Men jeg tror ikke noe på at vi kommer langt inn i 2019 før vi ser oppgang i prisene igjen.

Venter mykere bolig-Siv

I tiden fram mot jul er fallende boligpriser uansett normalen.

Men så tror Dreyer at pilene omsider vil peke oppover – kanskje allerede i første kvartal, og i alle fall til neste sommer.

– Uten at jeg tror på noen kraftig prisvekst, understreker han.

To ting vil bidra til et raskere omslag enn SSB legger til grunn, tror han:

**Det kraftige fallet i nybolig-etterspørselen kan øke aktiviteten og prisdrivelsen i bruktboligmarkedet.

**Og i juni utgår Siv Jensens strenge boliglånsregler, som flere mener er en hovedårsak til korreksjonen. Boligforskriften kan bli videreført, men Dreyer tror det er svært sannsynlig at den nå mykes opp.

Utflatingstegn



I tillegg sier han positive tilbakemeldinger fortsetter å tikke inn fra meglere i hovedstaden, hvor priskorreksjonen har vært sterkest. Prisene er foreløpig ned 10,1 prosent fra toppen i april.

– Vi ser tegn på at prisfallet i Oslo er i ferd med å moderere seg, sier Dreyer:

– I oktober ble det egentlig solgt veldig mange boliger til denne måneden å være. Det var veldig god aktivitet. Og vi ser de samme tendensene i november, sier Dreyer, som legger fram fasit for den siste måneden til uka.

Det meldes også at noen flere objekter går over prisantydning enn før, forteller han.

Meglertoppen understreker at dette ikke automatisk betyr at prisene igjen er stigende, siden mange selgere naturlig nok velger å sette ned prisantydningen i møte med lunken respons.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– For pessimistiske



Også direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener SSB tar feil om boligprisene.

– Vi tror SSBs anslag er for pessimistiske, og merker oss at Norges Bank og Finanstilsynet er vesentlig mer positive i sine anslag, framholder han.

Det er ingen tvil om at SSB i lengre tid har vært blant de mer negative spåmakerne om boligmarkedet i Norge, også i forhold til økonomene.

DNB Markets venter for eksempel et positivt omslag i boligmarkedet innen sommeren 2018, nærmere et år før SSB.

I likhet med Dreyer tror Geving det også kan skje før.

– Gitt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene til sysselsetting, inntekt og rentebane, tror vi at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg og påvirke boligprisene positivt.