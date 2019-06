Salgsboom for luksusboliger

– Det er veldig overraskende å se såpass kraftig vekst. Vi visste at utviklingen var positiv, men ikke slik, sier Grethe Meier, toppsjefen i Privatmegleren, til E24.

Meglerkjeden har notert 154 boligsalg til priser over 15 millioner kroner hittil i år.

Det er mer enn en dobling fra samme periode i fjor, da 71 objekter overgikk den klekkelige salgssummen.

Meier følger luksusmarkedet med argusøyne, fordi hun mener det er en viktig temperaturmåler for hele boligmarkedet.

– Luksusboligkjøperne er gjerne de som følger mest med: De er ekstra orientert om makroforhold og finansmarkedene, og gjerne de som også investerer i mindre leiligheter, sier hun.

Tror reallønnsvekst trumfer renten



– Og i år har luksusmarkedet virkelig tatt form. En årsak er nok at arveavgiften forsvant. Men vi ser også at mange velstående nordmenn er villige til å kjøpe dyrere og finere boliger enn tidligere.

– Hva forteller salgsøkningen deg?

– At det hersker positive forventninger til boligmarkedet fremover, svarer Meier, som sier seg enig:

– Vi kjenner oss ikke igjen i sjeføkonomene som svartmaler så mye. Sterkt prispress tror vi heller ikke på, men det er stor forutsigbarhet mellom kjøpere og selgere i markedet nå. Jeg ser en veldig positiv trend fremover.

– Det går mot flere rentehevinger fra Norges Bank?

– Ja, det kommer sikkert et par rentehevinger. Men vi må ikke glemme grunnen: Det er fordi norsk økonomi går så godt. Mange har god råd, og reallønnsveksten vil bli høyere enn vi får i økte renteutgifter. Effekten av renteøkningene vil bli oppveid.

MYE PENGER INN I BOLIG: De dyreste objektene kan ofte ta lang tid å selge, men Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer får flere meldinger om oppsving i luksussegmentet.

– Rapporterer om svært godt salg



– Det er mye likvider som går inn i boligmarkedet om dagen, sier Christian Dreyer, direktøren i Eiendom Norge, til E24.

Meglerforeningen fører ikke egen salgsstatistikk for luksusmarkedet, men Dreyer bekrefter at bransjen merker et solid oppsving.

– Flere meglere rapporterer om svært godt salg i det dyreste segmentet så langt i år. Omtalen av salgene av svært høyt prisede objekter i E24 og andre medier, er et tegn på det samme. Dette er jo objekter som kan ligge ute i flere år, påpeker meglertoppen.

Primært handler det om at utviklingen i norsk økonomi går bra, mener han.

– Og alle deler av det norske boligmarkedet går veldig bra om dagen, ikke bare luksusmarkedet. 2018 ble et rekordår for antallet salg, men 2019 har så langt ligget over fjorårets nivå, sier Dreyer.