Siv Jensen ber Finanstilsynet vurdere boliglånskravene

Mandag sendte Siv Jensens departement et brev til Finanstilsynet hvor de ber om svar på de viktige spørsmålene innen 10. september.

Boliglånsforskriften utløper formelt ved nyttår. Før den tid må finansminister Siv Jensen ta stilling til om den skal få sin erstatter – og om boliglånskravene i så fall skal mykes opp, eller strammes inn.

Endringer kan få konsekvenser for alle som søker boliglån, og kan også få hele boligmarkedet til å gire om.

Den første utgaven av boliglånsforskriften så dagens lys i 2015, og det er bred enighet blant eksperter om at den siden har bidratt til å bremse prisutviklingen i boligmarkedet.

I fjor falt imidlertid boligprisene skarpt i flere byer, noe enkelte har brukt som et argument for å skrote hele forskriften.

Må ikke følge rådene



Boliglånsforskriften har allerede blitt forlenget og revidert i to omganger. Det er vanlig at Finansdepartementet da i forkant ber om Finanstilsynets råd, uten at det er noen automatikk i at departementet faktisk følger disse rådene.

Finansminister Siv Jensen har da heller ikke alltid delt tilsynets syn på hvor vanskelig det skal være å få boliglån.

Foruten å be Finanstilsynet vurdere om Norge fortsatt bør ha en boliglånsforskrift fra 2020 – og hvilke endringer man i så fall bør gjøre i denne – har Finansdepartementet også bedt tilsynet om å gi en slags tilstandsrapport om dagens situasjon i boligmarkedet.

Ber om tall fra Norges Bank



De ber om fakta på bordet om tre ulike ting:

En vurdering av utviklingen i boligprisene og nordmenns gjeld, og hvordan dagens boliglånsforskrift har påvirket denne utviklingen



En vurdering av hvordan dagens forskrift har påvirket bankenes utlånspraksis og virkningene av de særlig strenge kravene i Oslo

Og en redegjørelse om bankenes bruk av fleksibilitetskvoten og hvordan denne har påvirket ulike befolkningsgruppen





– Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet, skriver departementet i sitt brev.