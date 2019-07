Store forskjeller i forsikringsselskapenes cannabis-dekning

If skadeforsikring avslo å dekke omfattende skader for flere hundre tusen kroner i utleieboligen til Vidar Bentzen, på Sander i Hedmark, da leietagerne hans drev omfattende produksjon av cannabis i hele huset.

Først da E24 kontaktet forsikringsselskapet snudde If, og gjorde om på sitt tidligere avslag.

– Vi erkjenner nå erstatningsansvar, sa informasjonssjef Sigmund Clementz.

Egen utleieforsikring

Det er faktisk ikke opplagt at du får erstatning dersom leietagerne dine omgjør utleieboligen til drivhus, med vannsøl og høy luftfuktighet, og starter ulovlig produksjon av cannabis.

For det første må du ha egen utleieforsikring, eller du må ha varslet fra om at boligen brukes til utleie – slik at forsikringsprisen blir høyere fordi skaderisikoen er mye høyere ved utleie.

Hvis ikke kan du i hovedsak ikke regne med erstatning.

Stor forskjell

Det er også stor forskjell på vilkårene til de største forsikringsselskapene, også når du har forsikring som dekker utleie.

Gjensidige ser på cannabisproduksjon som skadeverk, og man får erstatning uten beløpsbegrensning.

ser på cannabisproduksjon som skadeverk, og man får erstatning uten beløpsbegrensning. Etter at If snudde i skadesaken til Vidar Bentzen lover også de nå at cannabisproduksjon anses som skadeverk – og som dermed dekkes.

snudde i skadesaken til Vidar Bentzen lover også de nå at cannabisproduksjon anses som skadeverk – og som dermed dekkes. Fremtind (tidligere Sparebank 1 forsikring og DNB forsikring) har en beløpsbegrensning på 300.000 kroner. De krever også at det på forhånd er innbetalt depositum tilsvarende tre måneders husleie.

Tryg forsikring tar flere forbehold, og vil ikke love dekning.

– Det vil være en vurdering om cannabisproduksjon er normal bruk eller om det regnes som skadeverk. Forsikring dekker uventede og plutselige skader. Det vil være en diskusjon om vannskader som oppstår under plantevanning kan regnes som plutselige, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring i en e-post til E24.

Flere plantasjer



I sommer er det avdekket at minst fire utleieboliger på Østlandet er brukt til ulovlig cannabisproduksjon av leietagerne.

På Bjørkelangen på Romerike drev leietagerne omfattende cannabisproduksjon i utleieboligen til Sofia og hennes mann. En tilsvarende plantasje ble samtidig avdekket et annet sted på Romerike, og på Hurumhalvøya i Buskerud luktet politiet seg frem til en mindre plantasje.

Nylig avdekket Vidar Bentzen den ulovlige virksomheten i sin utleiebolig i Sør-Odal. De to leietagerne er siktet, men politiet får ikke kontakt med dem.

– Les vilkårene



En takstrapport avdekker skader for mange hundre tusen kroner på Vidar Bentzens bolig. Alle overflater i boligen må byttes ut, etter omfattende utlufting for å bli kvitt lukten.

Cannabisproduksjon lukter, og forutsetter høy luftfuktighet.

– Det blir raskt muggskader. Skadepotensialet er stort, har den erfarne takstmannen Vidar Aarnes tidligere uttalt til E24.

Fagsjef for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, har ett råd til huseiere som skal leie ut – og som frykter skader etter ulovlig cannabisproduksjon:

– Les vilkårene. Bare da vet du om du har riktig forsikring med den dekningen du trenger, sier Jensen.

Han understreker at det er normalt at skadeforsikringer har ulikt dekningsomfang.

– Men disse forskjellene er det vanskelig å få vite om hvis man ikke leser vilkårene, sier Jensen.