Utbygger prøver ut «skilsmisseboliger»

Prosjektet består av fire boligblokker som skal bygges i Fyrstikkbakken på Bryn i Oslo, ifølge Estate Nyheter.

– Vi ønsker å teste ut fremtidens boformer, sier daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co, som står bak planene sammen med Link Arkitektur,

Han forteller at skilsmisseleilighetene består av én leilighet til mor og én til far, der barnas soverom med tilhørende gang, baderom og bod plasseres midt mellom disse to leilighetene.

Fra gangen ved barnas soverom er det en dør i hver ende. Den ene leder inn til mor og den andre til far. Dørene inn til mor og far kan da låses og åpnes etter avtale, typisk at de har én uke hver sammen med barna.

– Dette fordrer selvsagt at foreldrene har kranglet ferdig, og er innstilt på å bo i nærheten av hverandre, sier Birkenes.

I utgangspunktet er kun fem av de 130 planlagte leilighetene beregnet på skilte par, men dersom interessen er stor er det enkelt å skalere.

– Vi må først se hvordan dette blir mottatt, sier Birkenes til Estate Nyheter.

SKILSMISSELEILIGHETEN: De blå linjene viser fars leilighet, de lilla linjene viser mors leilighet, mens de grønne viser barnas rom.

Fremtidsprosjekt



Partner og prosjektansvarlig Sachiko Holmsen forteller at de har tenkt på konsepter rundt skilsmisseboliger en stund.

Partner og prosjektansvarlig Sachiko Holmsen

– Det er mange skilte som er gode venner. En «broken, happy family», som vi kaller det. Leiligheten er designet for at barnet skal være i fokus, at barna har et fast sted og bo og at det skal lette hverdagen, sier Holmsen til E24.

Hun peker imidlertid på at hele byggeprosjektet er annerledes, der utgangspunktet er hvordan vi lever og bor i fremtiden.

– Skilsmisseleiligheten er én av dem, men vi har andre konsepter, som for eksempel bokollektiv. I stedet for at venner leier en del av en bolig, kjøper man en del av en bolig. Det blir som et borettslag i leiligheten, sier Holmsen.

Prosjektet er også viet en hel etasje til såkalte sosiale rom. Her inviteres beboerne selv til å komme med innspill til hvordan disse bør utformes.

– Tror du dette kan slå an? Hvordan har responsen vært?



– Responsen er variert. Det er veldig spennende blant de yngre, de som er vant til å benytte seg av delingsøkonomien. Denne målgruppen synes dette er drømmen. Men de som er vant til å ha to biler og ha «sitt eget», de er skeptiske til å ha et slikt prosjekt der man deler på godene.

Ikke sett noe lignende prosjekt



Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig synes konseptet med «skilsmisseboliger» er morsomt.

Selvaag-sjef Baard Schumann

– Spørsmålet er jo om du har lyst til å bo ved siden av eksen din resten av livet. Men det er bra for barna – et veldig barnevennlig konsept, sier han til E24.

Selvaag-sjefen har ikke vært borti noe lignende tidligere.

– Det vi har vært borti før, er at folk kjøper leiligheter i samme boligprosjekt etter at de har skilt seg. Så har barna flyttet mellom leilighetene, forteller han.

Schumann tror ikke det blir noen lignende løsning hos dem med det første.

– Vi har gjort mye studier av forskjellige boformer, og våre studier viser at folk helst vil ha sine egne boliger. De er ikke åpne for så mye deling og fellesskap som man kanskje skulle tro, sier han.

Ser utfordringer



Boliganalytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret synes ideen med skilsmisseboliger er et morsomt konsept:

– Antallet skilsmisser er jo stabilt høyt, så her vil det kunne være et marked for kreative ideer. Skilsmisser for noen tiår siden besto gjerne i at far forsvant, og hvis de var heldige, fikk mor og barn noen penger. Men i dag er det felles omsorg som gjelder. Og ofte ser vi at foreldre bosetter seg nokså nær hverandre, i samme skolekrets, sier han til VG/E24.

Øye ser ikke bort fra at konseptet kan få en utfordring med profilen – det er ikke sikkert at så mange synes det er stas å bo i noe som kalles skilsmisseblokken, påpeker han.

– Men vi vet at sentraliseringen kommer til å fortsette, folk kommer til å bo tettere. Og da åpner det seg rom for boligløsninger hvor vi for eksempel har flergenerasjonsløsninger i noe som ligner dette konseptet, sier han.