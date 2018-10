Utbyggertopp sier nyboligprisene må ned

– Dagens prisnivå er et problem for mange. Det gjør terskelen for å komme inn i boligmarkedet for høy. Derfor må vi jobbe beinhardt for å gjøre den terskelen lavere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos til E24.

Obos-sjefen tror mange overser hvor raskt befolkningsmassen rundt hovedstaden er blitt endret. Det blir flere innvandrere, og enn så lenge har de dårligere kjøpekraft, påpeker han.

Ifølge de nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det tilsvarer 17,3 prosent av befolkningen.

Antallet er rundt fordoblet på ti år.

I snitt tjener innvandrere 86 prosent av lønnen til øvrige lønnstagere, ifølge tall SSB la frem i fjor.

Marginkutt



Men Obos har også gjort egne beregninger, som Siraj mener viser at edruelige salgspriser blir en nøkkel for boligbyggere fremover.

– I 2030 anslår vi at 46 prosent av førstegangsetablerer i Oslo ha en form for minoritetsbakgrunn. Og i 2040 tror vi andelen vil ha passert 50 prosent, sier han.

Utviklingen i antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge siden 1970.

– Inntektsgapet mellom innvandrere og etniske nordmenn vil sannsynlig gå noe ned, men det vil fortsatt være der, mener han.

– Hvor kan dere kutte kostnader?

– Den beste måten er å regulere nok tomter, slik at tomteprisene ikke fortsetter inn i himmelen. Men næringen må også jobbe mer effektivt, slik at vi kan ha kontroll på byggekostnadene tross økte kvalitetskrav.

– Må dere også tåle innhugg i marginene?

– Det er ingen tvil om at de marginene utbyggere har hatt de siste årene, ikke kan forventes fremover. Vi tror marginbildet vil normaliseres.

Negativt prispress



– Altså: Lavere marginer?

Seniorøkonom og boliganalytiker Mari Mamre i Ny analyse.

– Ja, lavere enn de siste tre-fire årene. Det har vi levd godt med før, og det vil vi leve godt med i fremtiden, sier Obos-sjefen.

Mari Mamre er seniorøkonom og boliganalytiker i Ny analyse. Hun tror Obos-sjefen kan få rett, og påpeker at flere utbyggere allerede har gjennomført priskutt.

– Vi har hatt år med veldig sterk innvandring i hele landet. Vi ser at eierraten til innvandrere er 30 prosent i første år i Norge, men deretter stiger den bratt. Det er nok ingen tvil om at innvandringsbølgene er med på å prege etterspørselen i boligmarkedet nå, sier hun til E24.

– Og når du har en stor gruppe som jevnt over har litt lavere lønn, kan det nok gi et negativt prispress i boligmarkedet, både på brukt og nytt.

Prissensitivt



Seniorøkonomen sier man allerede ser tegn til at boligkjøpere er svært prissensitive i området rundt hovedstaden.

– Veldig mange av de nye boligene ligger fortsatt på prisnivåene som ble satt rundt 2016 og 2017, med historisk høye priser. Men den siste tiden har flere større boligprosjekter senket prisene, med god effekt på salgene. Det vitner om at prisnivået mange steder har vært litt for høyt, sier Mamre.

Siraj bekrefter at de også har senket salgsprisene for flere at deres nyeste boligprosjekter.

– Vi ser at når prisnivået legges gunstig, klarer vi å selge store volumer raskt. Vi prioriterer nå å selge på volumet i stedet for å maksimere marginene våre. Det er viktig for å opprettholde trykket på store prosjekter, sier han.