– Lovforslaget fremstår som noe lettvint man har kokt i hop på bakrommet i departementet, uten at man tar inn over seg de radikale endringene det faktisk innebærer, sier jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI til E24.

– Det vil jo bli fantastisk å kjøpe bolig med dette forslaget. Og det vil bli forferdelig skremmende å selge. Lovforslaget legger opp til en marerittopplevelse, sier professoren.

Han regnes som en av landets fremste eksperter på avhendingslova, som regulerer salg av alle brukte boliger i Norge.

Regjeringen foreslår nå store endringer i denne loven. Det får konsekvenser for alle som kjøper og selger bolig i privatmarkedet.

Torsdag holdes en høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, foran en endelig stortingsbehandling senere i vår.

Bankes lovendringene igjennom, frykter Anderssen at boligsalg i Norge forvandles til en høyrisikosport.

Regjeringen møter også motstand fra meglerbransjen. Imens vil Forbrukerrådet stille seg bak hovedlinjene i forslaget, sier fagdirektør for bolig Olav Kasland til E24.

Disse lovendringene foreslår regjeringen Her er de viktigste punktene i regjeringens forslag til ny avhendingslov: Boligselgeren kan ikke lenger ta et «som-den-er»-forbehold. I dag kan selgeren fraskrive seg ansvaret for skjulte feil og mangler opp til en vesentlighetsterskel.



Det foreslås tilføyd en bestemmelse i avhendingslova som sier at eiendommen har en mangel hvis den ikke samsvarer med det kjøperen kunne forvente ut fra blant annet eiendommens alder, type og synlige tilstand.

Det innføres et minstekrav for mangler, på 10.000 kroner. Hensikten er å gi kjøperen mer realistiske forventninger og motvirke konflikter om lave beløp.

Alle innendørs arealavvik en mangel. Man skal ta utgangspunkt i områdets kvadratmeterpriser når prisavslagets størrelse blir vurdert.

Det foreslås å lovfeste at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler.

Regulering av både hvilke krav som skal stilles til innholdet i tilstandsrapportene, og til de som skal utarbeide dem – de bygningssakkyndige. Kilde: Eiendom Norge og regjeringen



Fjerner selger-forbehold



Kort oppsummert innebærer regjeringens forslag at terskelen senkes for hva boligkjøpere kan kreve erstatning for – mens boligselgere pålegges større ansvar (se faktaboks).

Blant annet vil regjeringen vrake dagens hovedregel om at en brukt bolig selges «som den er» – altså med en del feil og mangler som du som boligkjøper må godta, eventuelt fikse for egen regning.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er riktig å skyve et større ansvar over på boligselgere.

– Det skal være lov å selge dårlige boliger, men da må du fortelle hva som er dårlig, har han uttalt.

Ifølge regjeringen vil lovendringene tydeliggjør partenes ansvar og slik bidrar til færre boligkonflikter.

Men kritikere sier det motsatte vil skje.

Geving: – Uheldig på flere punkter



– Regjeringen foreslår i praksis nulltoleranse for enhver feil og mangel utover hva boligkjøperen burde ha regnet med. Dette er noe helt nytt i norsk og europeisk rettstradisjon, sier Anderssen.

– Dette vil bare skape konfliktkaos, mener han.

Professoren gir regjeringen rett i at avhendingsloven bør endres, men ikke slik.

BER REGJERINGEN ENDRE: NEF-direktør Carl O. Geving.

Han får følge av Carl O. Geving, direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Noen ganger er det sånn at det som tilsynelatende er smart og gjennomtenkt på skrivebordet, ikke funker i praksis. Regjeringens forslag er uheldig på flere punkter, sier Geving til E24.

– Vi ønsker også en ny avhendingslov. Vi vil at den skal gjennom Stortinget. Men om det ikke gjøres noen justeringer, vil det ha store konsekvenser, advarer han.

Han reagerer særlig på regjeringens forslag om innføring av en streng nulltoleranse for arealavvik, altså at boliger annonseres med færre kvadratmeter enn de i virkeligheten har.

I dag finnes det ikke et konkret lovkrav om dette, men i rettsvesenet er det etablert en praksis hvor man tolererer et slingringsrom på rundt fem prosent.

– Får helt klart kaos



Regjeringens strenge linje bør høres ut som en gladnyhet for boligkjøpere, men vil i stedet bare gi rot, sier meglertoppen:

– Da vil kjøpere kunne gjøre krav på prisavslag for mikroskopiske arealavvik som er umulig å fastslå presist, sier han, og forklarer:

– Selv om takstmenn bruker laser, skal det godt gjøres at to oppmålinger blir like. Særlig når det er snakk om hus og bygårder med mange ujevnheter og rare vinkler. Vi ønsker ikke å frata kjøperne et gode. Men vi kan ikke ha regler som automatisk genererer masse konflikter, sier Geving.

– Dere frykter dette vil gi kaos i rettsvesenet?

– Ja, du får helt klart kaos, fordi du lager en regel det blir umulig å følge i praksis.

– Hvor skal grensen gå?

– Vi vil foreslå at grensen legges på tre prosent, og minimum på en kvadratmeter. Tre prosent tror jeg er det laveste det er forsvarlig å gå uten at variasjoner i ulike målinger forkludrer alt, sier Geving.

– Mange mindre mangelskrav



For å forhindre at boligkjøpere klarer over de minste feil med lovendringene, foreslår regjeringen også et minstekrav for mangler på 10.000 kroner. Det mener Geving blir altfor lite. Han viser til at dagens terskel for at mangler blir vesentlige nok til å gi erstatning, er på rundt fem prosent av kjøpesummen.

Jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI.

– I dag kan en selger slippe unna med ganske betydelige mangler fordi terskelen er så høy for å klage. Det er ikke bra. Kjøper er i disfavor. Men disse forslagene setter selgere i disfavør, sier han.

– Vi her helt trygge på at dette vil utløse mange mindre mangelskrav man ikke har i dag. Det vil gi flere småkonflikter enn i dagens situasjon. Da har man ikke løst problemet, stikk i strid med regjeringens intensjon, sier han.

NEF mener minstekravet heller må settes til en prosentandel av kjøpesummen, og foreslår én prosent.

Tror boligselgerforsikringer kan forsvinne



Også Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer reagerer på hvor lavt terskelen senkes for at boligkjøpere kan kreve erstatning med regjeringens forslag.

– Konsekvensen vil være en mer konfliktfylt bolighandel, mener han.

Andreassen mener boligselgere påføres et urimelig stort ansvar.

– De er jo ikke altvitende eksperter. Når fru Olsen selger boligen, hvorfor skal ikke hun kunne si at «du må gjerne kjøpe, men jeg har begrenset kunnskap om boligens tilstand, og hvis det dukker opp feil, blir det din risiko?» Hvorfor skal hun ikke få lov til det?

Regjeringen har påpekt at de fleste boligselgere tegner eierskifteforsikring, og dermed kjøper seg fri fra mulig erstatningsansvar.

– De tar for gitt at boligselgerforsikringer fortsatt vil eksistere etter disse lovendringene. Det gjør ikke jeg. Når alt ansvaret skyves over på selgere, vil forsikringene måtte skrus kraftig opp i pris, om selskapene i det hele tatt tør å fortsette med dem.