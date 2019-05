Slik vil byrådet i Oslo gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) presenterte mandag formiddag byrådets forslag til ny boligpolitikk i Oslo. De tre partiene ønsker at kommunen skal ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet.

Bakgrunnen er at boligprisene har nærmest sammenhengende vokst kraftig de siste vel 25 årene. Ifølge beregninger fra Eiendom Norge har en nyutdannet sykepleier råd til 5 prosent av de boligene som selges i Oslo.

– Oslo skal være en by for alle. Det kan ikke være slik at bare de som er heldige og har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet har råd til egen bolig i byen. Vanlige lønnsmottakere må også kunne bo i Oslo. Det er nødvendig å ta grep, og det gjør vi nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen

Tre forslag

Mandag lanserte byrådet tre forslag, som skal testes ut dersom de tre partiene i byrådet får fortsette etter høstens kommunevalg.

* De foreslår å bygge det de kaller «etablererboliger», som innebærer at kommunen skal bygge og selge boliger, men samtidig beholde eierskap i deler av boligen.

* De lanserer noe som heter «innsats for leie», som går ut på at leiekostnadene blir lavere, men at leietaker må utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver av enklere karakter.

* Byrådet foreslår «leie til eie-bolig», som innebærer at folk kan begynne med å leie, i stedet for å kjøpe boligene kommunen ønsker å kjøpe opp. Husleien blir da nedbetaling på boligen, og målet er at leietaker skal bli eier av boligen på sikt.

– Vil endre boligmarkedet

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, mener det skaper forskjeller når store grupper i praksis utestenges fra å bo i Oslo:

– Vi trenger en mer inkluderende boligpolitikk som skaper flere veier til egen bolig. Boligpolitikk er et viktig verktøy for å redusere forskjeller i byen vår, sier Marcussen.

I de større byene i Norge ligger gjennomsnittlig alder for førstegangskjøpere stort sett mellom 27 og 29 år. I Bærum ligger snittalderen over 30 år. Også i Oslo er snittalderen høyere enn andre steder. Dette kan ses i sammenheng med høye boligpriser.

– Med nye etablererboliger og innsats-for-leie boliger vil vi bidra til å endre boligmarkedet, og gjøre det enklere for folk med vanlig inntekt å skaffe seg egnet bolig i Oslo, sier byutviklingsbyråd Marcussen.

Oslo Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte tidligere i vår å skrote dagens ordning med gjengs leie, som betyr at kommunen tar markedspris på utleieboligene sine. Dette sier ikke byrådets nye boligpolitikk noe om.

(©NTB)