Pantesatsene økes for første gang siden 90-tallet

Pantesatsene har stått stille siden begynnelsen av 90-tallet, og for første gang på over 20 år får nordmenn flere kroner igjen for å returnere tomgods.

De nye satsene på 2 kroner og 3 kroner vil tre i kraft over nyttår, melder regjeringen.

– Vi dobler panten på halvliters flasker og bokser. Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

Pengeverdien halvert siden 90-tallet

Selv om kroneverdien er om lag halvparten i dag som den var på begynnelsen av 90-tallet, ønsker ikke regjeringen å heve pantesatsen for større bokser og flasker tilsvarende.

– Det kan virke mot sin hensikt å heve pantesatsene for mye. Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen.

I tillegg mener regjeringen dyrere utsalgspris på grunn av pant kan øke handelslekkasjen til utlandet, og vil derfor ikke øke panten mer enn 20 prosent for større flasker i denne omgang.

Miljøvernminister Vidar Helgesen.

Ingen vits å spare flasker til endringen

De tidligere pantesatsene på 1 krone og 2,50 kroner vil fortsette i en overgangsperiode frem til 1. september 2018, slik at det kun er nye flasker som kan returneres med de nye pantesatsene.