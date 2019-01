Setter ned renten for 200.000 kunder

I november sikret Danske Bank seg en stor avtale med Teknas 75.000 medlemmer, og hadde med det 12 av Akademikernes 13 underorganisasjoner, og totalt 200.000 medlemmer.

Onsdag åpner banken det nye året med det som ser ut som en stor takk til sine nye potensielle kunder, og setter ned renten på boliglån med fire basispunkter til 1,95 prosent for kundene som er medlemmer i Akademikerne og Tekna.

For kunder av UNG-programmet settes renten ned med fem basispunkter til 1,9.

Det bekrefter landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank overfor E24.

– Akademikerne er en viktig partner for oss. Tekna blir partner fra 2. januar, etter at vi fremforhandlet avtalen i høst. De aller fleste rentene er på vei opp, pengemarkedsrenten er på vei opp, men da ønsker vi å gi denne viktige kundegruppen, partnergruppen, et godt tilbud, sier Mellingsæter.

– Profesjonell forhandling

Han understreker at Akademikerne gjorde en god forhandlingsjobb da avtalen med banken ble inngått.

– Dette tilbudet var ikke en betingelse, men du kan si at de gjennomførte en veldig profesjonell forhandling, absolutt, så de får veldig gode nivåer på prisene. Så ønsker Danske Bank å være en utfordrer i markedet. Vi posisjonerer oss som en partnerbank, og dette er en veldig tydelig konkretisering av det, sier banksjefen.

– Kan det bli aktuelt for andre kundegrupper å motta lignende fordeler?

– Nå er dette de to store avtalene som er fremforhandlet i høst, og vi er tydelig på at vi legger vekt på gode partnerskap. Der vil vi være konkurransedyktige, sier Mellingsæter.

Avtalen med Akademikerne, som Tekna sluttet seg til i midten av november, varer fra 2. januar og tre år frem i tid.

Styringsrenten skal opp

Danske Banks rentekutt kommer noen uker etter at sentralbanksjef Øystein Olsen besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Olsen og et enstemmig hovedstyre fastholdt samtidig at renten skal videre opp i mars.

Etter rentemøtet i september la sentralbanksjefen opp til at renten vil nærme seg to prosent ved utgangen av 2021.

Det betyr i så fall at utlånsrenten til norske boliglånskunder vil nærme seg fire prosent.

Har du to millioner kroner i lån og utlånsrenten i banken stiger fra 2,5 prosent til 4 prosent, vil dine årlige renteutgifter stige fra 50.000 kroner til 80.000 kroner før skatt, en økning på 30.000 kroner.

Men sentralbankens rentespådommer det siste tiåret viser at de lovede hevingene ofte har uteblitt. Renten har blitt liggende på uvanlig lave nivåer, som i store deler av verden.

Det er heller ikke alle som tror rentene skal like høyt.

Storbanken HSBC venter at Norges Bank vil heve renten i andre kvartal 2019, men at det deretter er stopp, blant annet på grunn av svakere utsikter for global vekst.