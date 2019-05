DN: Einar Aas’ bolig på Tjuvholmen solgt for 67,5 mill.

Krafttraderens luksuseiendom ble solgt mandag ettermiddag.

– Jeg kan bekrefte at leiligheten er solgt og vi er veldig fornøyd med hele prosessen, men jeg vil ikke kommentere prisen. Dette er en av Norges flotteste leiligheter med en unik beliggenhet på Tjuvholmen. Mine antagelser over pris, som mange var skeptisk til, viser seg vel å være riktig, sier eiendomsmegler Nils O.M. Nordvik i Nordvik til Dagens Næringsliv.

Hele etasjen



Selv om prisen ikke er bekreftet, mener avisen å vite at salgssummen landet på 67,5 millioner kroner før omkostninger.

Prisantydningen var 70 millioner kroner da den ble lagt ut for salg i februar. Aas betalte henholdsvis 14,2 og 27,5 millioner kroner for to leiligheter i 2008 og 2009, og slo dem sammen til en.

Etter dette har Aas disponert hele etasjen som har et bruksareal på 385 kvadratmeter.

Ifølge prospektet har toppleiligheten seks soverom, et kontor, tre bad og heis med direkte inngang til leiligheten.

Flere eiendommer

Einar Aas var på inntektstoppen i Norge frem til han i fjor i løpet av svært kort tid tapte nesten hele sin milliardformue.

Salget av luksusleiligheten skjer som følge av en frivillig gjeldsavtale som investoren inngikk før jul i fjor. Avtalen går ut på at Aas får beholde villaen i Grimstad og unngår konkurs. Han må i tillegg selge unna andre eiendeler for å betale et stort antall kreditorer.

Han har allerede solgt luksushytta si i Nissedal for 9,2 millioner og i tillegg til tre strandeiendommer for minst 40 millioner kroner.

Til sammen har krafttraderens eiendomssalg hentet inn over 130 millioner kroner til kreditorene, skriver DN.