DNB hever boliglånsrenten

DNB har i dag besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Det har lenge vært ventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 21. mars. Rentene har over en lengre periode vært historisk lave, og at de nå stiger er et signal om at norsk økonomi er i en positiv utvikling, skriver Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB i en melding.

I praksis betyr dette at kundene får en økning i sine årlige renteutgifter på inntil 2.500 kroner per million de har i lån, før skatt.

Også innskuddsrenten økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentehevingen trer i kraft fra 8. mai for eksisterende kunder. Alle som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller via brev i posten innen utgangen av neste uke.

– Vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris, samtidig som vi leverer et fullverdig banktilbud med god rådgivning, enkle digitale løsninger og folk du kan snakke med over hele landet, sier Spiten.

Først ute igjen



Da Norges Bank i september hevet styringsrenten for første gang siden 2011, tok det DNB 28 timer før de fulgte etter med å heve boliglånsrenten. Denne gangen gikk det 26 timer og 30 minutter.

Enn så lenge har ingen andre banker eksponert mot det norske lånemarkedet fulgt etter DNB, men det er naturlig å anta at flere vil sende ut pressemeldinger den nærmeste tiden. Ved forrige korsvei var det Sparebank 1 Østlandet som først fulgte etter DNB, da de litt over to timer senere hevet boliglånsrenten for sine kunder.

Flere rentehevinger i vente



Det var torsdag Norges Bank varslet at styringsrenten blir hevet fra 0,75 prosent, til 1 prosent. I tillegg varslet Øystein Olsen at det er sannsynlig at renten heves ytterligere to ganger i år, i henholdsvis juni og desember. Dermed blir det neppe siste gang i år at bankene varslet økte renteutgifter for sine kunder.

Ifølge den ferske renteprognosen fra Norges Bank skal boliglånsrenten i løpet av de neste årene øke til rundt 3,5 prosent, opp fra 2,6 prosent i dag.

Ifølge en undersøkelse fra kreditthåndteringsselskapet Lowell i desember sa mer enn hver femte nordmann (22 prosent) at de slite med en renteøkning på ett prosentpoeng.