Nå er det rekordhøye bensinpriser i Norge

Fredag satte Circle K opp prisen på 95-oktan blyfri bensin med åtte ører til 17,12 kroner per liter, og dermed tangerer man rekorden fra tidligere i høst. Samtidig holdt man dieselen på rekordhøye 16,23 kroner per liter for andre uke på rad.

– Forklaringen er en stram tilbudsside på raffinerte produkter, blant annet som følge av vedlikehold på noen europeiske raffinerier. Så er det dollarkursen som fortsatt holder seg oppe, og oljeprisen som har gjort et lite byks, sier Circle K-talsmann Knut Hilmar Hansen til E24.

– Det er særlig på tilbudssiden det ligger denne gangen. Vi følger markedet fra dag til dag, og nå opplever vi en ny topp, både på bensin og diesel. Utsiktene fremover får nesten andre kommentere, sier Hansen.

Avgifter utgjør mesteparten

Staten er den som vinner mest på prishoppet. 60 prosent av prisen er nemlig avgifter, mens 30 prosent er innkjøpsprisen og ti prosent er marginene til leverandørene.

Prisene på bensin og diesel varierer fra stasjon til stasjon, knyttet til lokal konkurranse. Men høyere innkjøpspriser vil bidra til å løfte pumpeprisen.

Er bensinprisen veldig høy der du er nå? Send gjerne bilde til E24 på tips@e24.no.

Hvor høye er egentlig prisene?

2018 har bydd på en rekke nye bensinprisrekorder. Blant de fremtredende årsakene er at innkjøpsprisene for bensin og diesel har steget i det internasjonale drivstoffmarkedet.

Justert for norske lønninger er dagens drivstoffpriser likevel ikke spesielt høye, påpekte økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved NHH overfor E24 da vi fikk ny bensinprisrekord i august.

– Sett ut fra inntektsutviklingen er jo ikke prisen så høy, og det samme gjelder ut fra inntektene nordmenn har i forhold til innbyggerne i mange andre land, sa Grytten.

Men høye bensinpriser skaper entusiasme uansett. Spesielt når det slår skjevt ut. I mai omtalte E24 det som kanskje er tidenes høyeste bensinpris, da kunder ved Coop Børselv måtte betale 19 kroner og 43 øre for blyfri.