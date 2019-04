Drivstoffprisene rykker stadig nærmere fjorårets rekordnivåer. I starten av måneden skrev E24 at Circle K hadde satt opp den veiledende prisen på 95 blyfri bensin til 16,72 kroner og nå, to uker senere, har pumpeprisen bikket 17 kroner.

Det er godt over en krone mer per liter enn ved inngangen til påsken i fjor.

I 2018 så norske bilister bensinprisrekorder komme å gå. På det meste lå Circle Ks veiledende bensinpris på 17 kroner og 14 øre.

– Årsaken til at våre veiledende priser har økt er at innkjøpsprisen har økt i det internasjonale markedet. Vi opplever et stramt internasjonalt bensinmarked, betydelig etterspørsel etter bensin internasjonalt, og det påvirker prisene her hjemme, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen.

Han fortsetter:

– Her i Norge er det mye fokus på veiledende makspriser, men faktum er at prisene lokalt på pumpene faller betydelig som følge av intense priskriger mellom kjedene. Mange kunder kjøper på priser godt under veiledende pris, også som følge av ulike rabattnivåer.

Konkurrenten Yx har samme veiledende pris som Circle K. Finske St1, som eier Shell-stasjonene, oppgir på sin side ingen veiledende pris for privatkunder.

Oljepris og bensinmarginer

Oppgangen i år kommer som følge av to hovedfaktorer, forklarer oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

– Den første er innlysende, nemlig oljeprisen. Den lå ved årsslutt i overkant av 50 dollar fatet og er nå steget til over 70 dollar. Det er en betydelig økning og den viktigste faktoren.

I tillegg er raffinerienes bensinmarginer et element, forklarer han. Ved starten av året tjente de nemlig nesten ikke på dette, noe som var med på å presse pumpeprisene ned.

– Marginnivåene har beveget seg langt mer enn vanlig den siste tiden og nå tjener raffineriene rundt 10 dollar fatet igjen, noe som er mer normalt. Dette har vært en faktor bak bensinprisøkningen i Norge i år, sier Martinsen.

Mulig økning på 30 øre

Det ble mang en bensinprisrekord i fjor. E24 meldte om tidenes høyeste priser i både mai, juli, august og oktober.

Blir det slik i år igjen? Det kan godt være, ifølge DNB Markets. Men veldig mye høyere skal vi neppe.

– Vurderer man fremtidig bensinpris i lys av vårt oljeprissyn, tror vi at det kan stige noe videre, men ikke så mye. Vi tror på en oljepris på rundt 75 dollar fatet ved utgangen av 2019, men en økning på 5 dollar skal ikke tilsi mer enn 30 øre på pumpeprisen. Så hvis ikke markedet påvirkes av helt uforutsette hendelser, tror vi ikke det er så mye økning igjen på pumpeprisene i år, sier Martinsen.

30 øre opp fra dagens 17,01 vil uansett være ny rekord med 16 øre, så da får man bare vente og se.

Mest til avgifter

Staten er den som tjener mest på prisøkningen. Over halvparten av drivstoffprisen er nemlig avgifter.

Bransjenettstedet Enerwe eksemplifiserte dette for en måneds tid siden, da bensinprisen lå på 16,24 kroner:

«Av en bensinpris på 16,24 kroner går 9,58 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 59,0 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,66 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,33 kroner literen.»