Drivstoffprisene er tilbake på rekordnivåer, etter at Circle K torsdag satte opp den veiledende prisen på 95 blyfri bensin til 17,24 kroner.

Like før påske bikket pumpeprisen 17 kroner, som var godt over en krone mer per liter enn ved inngangen til påsken i fjor.

I 2018 så norske bilister bensinprisrekorder komme og gå. På det meste lå Circle Ks veiledende bensinpris på 17 kroner og 14 øre.

– Kraftige økninger i innkjøpsprisen de siste ukene sender veiledende pris på bensin til et nytt rekordnivå i dag. Det er 10 øre over den gamle prisrekorden fra 9. oktober i fjor, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Også veiledende pris på diesel øker torsdag, til 15,99 kroner, som er 50 øre under pristoppen 2. november i fjor.

Flere årsaker



Bensinprisrekorden har en sammensatt årsak, forklarer Hansen, som støtter seg til Cirkle Ks analytikere.

Råoljeprisen stiger, blant annet på grunn av Trump-administrasjonens sanksjoner mot Venezuela og Iran, uro i Loibya og produksjonskutt blant Opec-landene.

USA forbereder kjøresesongen ved å bygge opp bensinlagrene sine, men har begrenset kapasitet ved raffinerier, som gjør at de må kjøpe mer europeisk bensin.

Sterkere etterspørsel fra Nigeria etter europeisk bensin. Også Nigeria bygger opp bensinlagrene sine.

Raffineristreik, og nedstengning av raffinerier i Europa for vedlikehold, gir redusert produksjonskapasitet og begrenser det europeiske tilbudet.

– Kombinasjonen av sterkere etterspørsel og lavere tilbud av bensin fra Europa trekker prisene oppover. Normalt sett er det overskudd av bensin i Europa, men situasjonen vi har nå gir et uvanlig stramt marked, sier Hansen.





Mest til avgifter

Staten er den som tjener mest på prisøkningen. Over halvparten av drivstoffprisen er nemlig avgifter.

Bransjenettstedet Enerwe eksemplifiserte dette for en måneds tid siden, da bensinprisen lå på 16,24 kroner:

«Av en bensinpris på 16,24 kroner går 9,58 kroner til avgifter. Det betyr at avgiftene utgjør 59,0 prosent av bensinprisen. Uten avgiftene ville bensinen bare kostet 6,66 kroner, og inkludert moms ville den kostet 8,33 kroner literen.»

Poenget understrekes av Hansen i Circle K.

– Vi som selger drivstoff har i praksis null herredømme over 90 prosent av drivstoffprisen. En tommelfingerregel er at pumpeprisen i Norge normalt består av rundt 60 prosent avgifter, 30 prosent innkjøpspris og en bruttomargin til selskapene på opptil 10 prosent. Husk også at det er stigende kostpriser og dyrere drivstoff i mange land, ikke bare Norge, sier han.