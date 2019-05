Circle K satte mandag opp veiledende pris for én liter 95 oktan blyfri bensin til rekordhøye 17,42 kroner.

Dermed stiger prisen videre etter å ha nådd en rekke toppnoteringer den siste tiden.

Prisen mandag er åtte øre over den forrige bensinprisrekorden, som ble satt i utgangen av april i år på 17,34 kroner literen.

I april var det to rekordnoteringer på en uke, og også i fjor kom prisrekordene hyppig.

Også i mange andre land er prisene på uvanlig høye nivåer, blant annet drevet av høy oljepris, lavere tilgang på bensin i markedet og en sterk dollar.

Les mer (+): Bensinrekorder i Norge: Slik er bensinprisene verden rundt

– Stramt marked

Årsaken til dagens prisøkning er at innkjøpsprisen på bensin har økt betydelig som følge av et stramt marked for bensin i Europa, ifølge kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge.

– Det er mindre bensin enn normalt på denne tiden av året i det europeiske markedet, noe som driver innkjøpsprisene oppover, sier Hansen.

Normalt sett er det overskudd av bensin i Europa på denne tiden, men nå presses tilbudet nedover.

– Det er mindre produksjon på flere raffinerier, og to av raffineriene opererer med mindre kapasitet enn vanlig, sier Hansen.

Samtidig som det er lavere tilbud enn normalt i markedet, øker etterspørselen.

– Vi står foran «driving season» (kjøresesong journ.anm.) i USA, tidspunktet på sommeren når amerikanerne begynner å ta med bilene på ferietur. De har litt større biler der, og færre elektriske biler, sier Hansen.

Les mer: Andre bensinprisrekord på én uke – 17,34 kroner literen

(saken fortsetter under grafen)

Høye priser i fjor

Også på fjorårets topp i høst var de veiledende prisene på blyfri bensin på godt over 17 kroner literen, men det var i en periode hvor prisen på olje hadde steget kraftig og kom opp i 86 dollar fatet i starten av oktober.

Mot slutten av 2018 falt derimot oljeprisen, og den endte året på 54 dollar fatet. Drivstoffprisene fulgte etter, og Circle K hadde i januar i år en veiledende bensinpris på drøye 16 kroner literen.

Den siste tiden har derimot prisene tikket oppover igjen, og oljeprisen ligger på 72 dollar fatet. Når det i tillegg er mindre tilgang på bensin i markedet, bidrar det til å presse prisen ytterligere oppover.

Spriket i priser mellom diesel og bensin er også uvanlig stort. Dieselprisen var i fjor oppe i 16,50 kroner literen, men ligger nå på 16,16 kroner literen.

Les også: Elvestuen vil ikke snakke om avgifter på elbiler

Vil ikke spå prisene fremover

Hansen sier han ikke ønsker å spå hvordan drivstoffprisene blir fremover, men uttaler at en eventuell nedgang i innkjøpsprisen vil reflekteres i de veiledende prisene til Circle K.

Han peker på at mediene ofte viser til veiledende priser, mens de faktiske prisene ute ved pumpene ofte er lavere på grunn av lokal konkurranse mellom bensinstasjonene.

Ifølge Hansen har Circle K, og andre aktører som selger drivstoff, bare kontroll på 10 prosent av prisen. Det skal dekke kostnader til lagring, distribusjon, salg og fortjeneste.

Hele 60 prosent går til avgifter, mens resterende 30 prosent av prisen styres av innkjøpspris, ifølge Hansen.

Les mer: Reagerer på ny bensinpris-rekord: – Det er lureri

Lavere bensinsalg



Ferske tall fra SSB viser for øvrig at salget av bilbensin fikk en svak oppgang på 2,3 prosent i april sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Så langt i år (til og med april) har salget av bilbensin imidlertid falt med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Salget av diesel har falt med fem prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.