Boligprisene falt med 0,6 prosent i oktober

De ferske tallene ble lagt frem av Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer mandag formiddag.

Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i oktober 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

- I oktober sank boligprisene som normalt for måneden å være. Med uendrede sesongkorrigerte priser forsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene. Akkumulert har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i Norge som i 2018. Dette tyder på god balanse mellom tilbud og etterspørsel og et velfungerende boligmarked, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for et år siden.

På samme tid i fjor falt boligprisene med 0,2 prosent.

Mens boligprisene i hele Norge falt med 0,6 prosent nominelt, beveger Oslo seg i motsatt retning i oktober.

I hovedstaden steg boligprisene med 0,1 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Se intervju med Eiendom Norge-direktøren:

I oktober ble det solgt 9.034 boliger i Norge, noe som er 6,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

- Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet sist måned, og så langt i år er det solgt 2,0 prosent flere boliger enn på samme tid i rekordåret 2015, sier Dreyer.

I oktober ble det lagt ut 10.013 boliger for salg i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne en oktober måned med et høyere antall nye boliger på markedet, sier Dreyer.

Oktober forbindes tradisjonelt med synkende boligpriser. Meglerbransjens fasit kom i år i tillegg etter renteøkning fra Norges Bank og uro i aksjemarkedene.

Eiendomsmegler Krogsveen ventet på forhånd et nominelt fall på rundt 1,5 prosent og ned 0,5 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Også sjeføkonom Nejra Macic forventet prisfall. Hun anslår at nedgangen vil fortsette ut året og at starten på 2019 vil bli langt svakere enn det som er normalt for årets første måneder.

– Omsetningen holder seg godt

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, forklarer til E24 at dette var helt som ventet.

– Disse tallene forsterker det bilde vi har sett de siste månedene hvor markedet flater ut. Det er mye boliger til salgs nå, sier han.

Mange har ment at boligprisene ville falle når renten begynner stige. Det argumentet kjøper ikke Jullum etter mandagens tall.

– Omsetningen holder seg veldig godt, og forholdsvis mye høyere enn i fjor. Det slår litt i hjel renteargumentet, sier han.

Jullum forklarer at selv om det er bygget veldig mange boliger de siste årene, har igangsettelsene nå falt. Dette vil ifølge han gjøre at tilbudssiden ikke blir så stor som mange kanskje har fryktet fremover.

– Vi trenger ikke vente noen kollaps i boligprisene neste år. Vi tror mer på en moderat prisutvikling, sier Jullum.

Obos-nedgang

I forrige uke viste salgsstatistikken fra Obos-konsernet at deres priser falt for andre måned på rad i Oslo.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen tror det fremtidige Oslo-markedet vil oppleve betydelige prisfall, grunnet det han karakteriserer som for stor byggaktivitet i forhold til befolkningsveksten.

Prisfall-anslaget hans deles imidlertid ikke av det norske folk, skal vi tro en undersøkelse gjort for Nordea i månedsskiftet august/september. Den viste at kun 12 prosent av nordmenn tror på boligprisfall.