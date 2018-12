Einar Aas selger luksushytte i Telemark til 8,9 millioner

Einar Aas inngikk en frivillig gjeldsavtale i november etter å ha vært nær personlig konkurs da han tapte over en milliard på kraftspekulasjon måneden før.

Nå skal mange av eiendelene hans selges for å betale tilbake det han skylder.

Deriblant er hans luksushytte i Nissedal i Telemark nå ute i markedet. Privatmegleren Kvelland & Partnere ber om 8,9 millioner kroner. Foreløpig er den kun annonsert på Facebook. Hytta kommer på det åpne markedet først over nyttår.

– Det har vært bra interesse de dagene den har vært ute nå, og så skal vi ha et par interessenter til visning rett over nyttår, sier daglig leder Morten Kvelland til E24.

Saken ble først omtalt av Telemarksavisa.

Ny prisrekord

Dersom hytta blir solgt til prisantydning, blir det ny prisrekord i Nissedal.

– Den dyreste hytta som er solgt i Nissedal tidligere, gikk for fem millioner kroner. Den var langt mindre enn hytta vi nå skal selge, sier Morten Kvelland i Privatmegleren i Porsgrunn til avisen.

Ifølge Dagens Næringsliv mener Kvelland at 8,9 millioner er mindre enn byggekostnad. Han forteller at han ikke kjenner til byggekostnaden på eiendommen, men at han tror teknisk verdi på hytta ligger over prisantydningen.

– Det spiller inn i prisingen at tidligere rekord på hyttefeltet er rundt fem millioner kroner, sier han til DN.

TIL SALGS: Privatmegleren Kvelland & Partnere annonserte på Facebook den 27. desember at hytta er til salgs. På nyåret legges den ut på det åpne markedet.

Aas kjøpte opprinnelig to tomter på til sammen 1,2 millioner kroner, som han senere gjorde om til den 345 kvadratmeter store hytta.

I tillegg kjøpte den mediesky traderen ytterligere tre tomter rundt eiendommen, for å ikke ha andre naboer i nærheten, ifølge Finansavisen.

Får beholde huset

Einar Aas kom i november til enighet med kreditorene om en gjeldsavtale. Den sikrer at krafttraderen beholder huset i Grimstad og unngår konkurs, men han må samtidig selge unna andre eiendeler for å betale kreditorene.

Kreditorene, som inkluderer store kraftselskaper som Fortum, Vattenfall og Statkraft, måtte ut med en drøy milliard kroner for å fylle opp Nasdaqs sikringsfond, som led store tap da Einar Aas' portefølje ble tvangssolgt.

Hvor mye de faktisk krevde tilbakebetalt og hvor mye de faktisk vil få fra Aas er ikke kjent.