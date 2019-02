«Neverland» er igjen til salgs – 70 prosent billigere

Den enorme ranchen, som tilhørte den avdøde popkongen Michael Jackson, legges ut for salg på ny.

Eiendommen som ligger like utenfor Santa Barbara i California ble forsøkt solgt for 100 millioner dollar i 2015. Etter to år på markedet, ble meglerfirmaet byttet ut og prisen ble satt ned til 67 millioner dollar. Senere i 2017 ble eiendommen tatt av markedet.

Nå er den tilbake igjen, skriver Wall Street Journal. Prisantydningen er satt til 31 millioner dollar (265 millioner norske kroner). Det tilsvarer en rabatt på 70 prosent sammenlignet med prisen i 2015.

Jackson kjøpte i sin tid eiendommen for 19 millioner dollar.

Så da gjenstår det å se om det viser seg noen interessenter denne gangen. Michael Jacksons renommé vil i alle fall igjen bli diskutert i tiden som kommer: Om få dager er det premiere på HBO-dokumentaren «Leaving Neverland». Den omhandler to menn som hevder de ble misbrukt av Michael Jackson da de var barn.