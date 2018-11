– Dette viser viktigheten av å dempe boligprisveksten. Det er grunn til bekymring når mennesker som man er avhengig av i samfunnsmaskineriet ikke har råd til å etablere seg, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Analyseselskapet Eiendomsverdi og Eiendom Norge har utarbeidet «sykepleierindeksen», som er en prosentvis oversikt over hvor mange boliger en nyutdannet sykepleier og en erfaren sykepleier kan kjøpe i 16 av de største byområdene i Norge.

I Oslo, Follo, Asker og Bærum er det nesten ingen boliger å kjøpe for nyutdannede, mens bare hver 20. bolig er tilgjengelig for erfarne.

Også i de andre større byene og i småbyene på Østlandet er utvalget begrenset, men i Kristiansand, Porsgrunn og Skien kan «folk flest» nærmest velge og vrake.

Bevisst strategi

Eiendomsverdi har beregnet at en enslig nyutdannet sykepleier med 450 000 kroner i startinntekt kan kjøpe bolig til maksimalt 1,89 millioner kroner, og at en enslig erfaren sykepleier med 550 000 kroner i årsinntekt kan handle for inntil 2,6 millioner kroner.

– For 1,9 millioner kroner får man en totomts sentralt, i Kvadraturen eller på Lund, med ett soverom og 60 kvadratmeter, sier eiendomsmegler Andreas Jølstad i Sørmegleren i Kristiansand.

– For 2,6 millioner får du en tilsvarende treroms på 65-70 kvadratmeter.

Kristiansand er unntaket blant de større byene. I Sørlandets hovedstad kan «folk flest» med 450 000 eller 550 000 kroner i årsinntekt kjøpe henholdsvis 22 og 57 prosent av boligene som er for salg.

Mye av årsaken er en langsiktig strategi i Kristiansand kommune.

– Før finanskrisen var det et ellevilt boligmarked med enorme prisstigninger. Det har vi klart å omgjøre til et kjøpers marked ved å regulere mest mulig tomter slik at det har blitt overskudd på boliger, sier varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) i Kristiansand.

– Dette er gunstig for lavtlønnede og unge, og vi ønsker å fortsette med denne politikken, sier varaordføreren.

– Veldig fin leilighet

«Sykepleierindeksen» forteller hva en nyutdannet og en erfaren medarbeider i et ordinært yrke har råd til på boligmarkedet. 550 000 kroner er dessuten nær gjennomsnittsinntekten for ansatte i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå tjener den gjennomsnittlige lønnstakeren nå 532 000 kroner.

I Skien og Porsgrunn er enda flere boliger tilgjengelig for «folk flest» enn i Kristiansand. 41 prosent av boligene i de to Grenlandsbyene kan kjøpes av nyutdannede, mens 68 prosent kan kjøpes av erfarne arbeidstakere.

– For 1,9 millioner kroner får du en selveierleilighet på 75-80 kvadratmeter med to soverom, god standard og balkong i sentrum. For 2,6 millioner får du en veldig fin leilighet på 100 kvadrat, tre soverom og med balkong, sier eiendomsmegler Dag Espen Norekvaal i DNB eiendom i Skien.

Innflyttere fra Oslo-regionen liker prisnivåene, forteller megleren.

– Mange av dem ler godt hele veien til banken etter at de har kjøpt.

MYE TILGJENGELIG: Grenland er det urbane området i undersøkelsen som har størst andel boliger tilgjengelig for folk med gjenomsnittslønn. Her ser vi landemerket Grenlandsbrua, som forbinder Porsgrunn kommune med Bamble.

26 kvadrat på Ski

I Oslo-området er situasjonen en helt annen. For like mange penger får man knapt kjøpt noe, selv ikke i Follo. I Ski sentrum selges nå en ettroms på 26 kvadratmeter for 2,04 millioner kroner.

– Vi ser at veldig mange sykepleiere ikke har mulighet til å bo i nærheten av der de jobber. Det er spesielt utfordrende for oss som jobber i turnus, hvor vi gjerne slutter sent på kvelden og skal være på jobb igjen tidlig neste morgen, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund til E24.

Hun er overrasket over de enorme forskjellene mellom 16 av de største byområdene.

– Forskjellene er vesentlig større enn jeg trodde. Medlemmene våre er fortvilet. Det er bare noen dager siden jeg snakket med ett av medlemmene våre som slutter som sykepleier for å begynne som togkonduktør. Da går hun opp 100 000 kroner i lønn.

Hver tredje bolig

Kundeleder Anders Lund i Eiendomsverdi mener på sin side oversikten viser at «folk flest» tross alt har en god del boliger å velge mellom.

– I alle storbyene unntatt Oslo kan folk flest kjøpe hver tredje bolig. Det mener jeg er ganske mye, sier Lund – som minner om at oversikten gjelder enslige, og at mange av de dyrere boligene gjerne er eneboliger.