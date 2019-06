Saken oppdateres.

Det ble klart da Høyesterett avsa sin kjennelse tirsdag.

«Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet å fastsette bunnfradraget til 4 millioner kroner», heter det i et sammendrag fra Høyesterett.

Oslo kommune får altså medhold i hovedspørsmålet i saken, som omhandler bunnfradraget i eiendomsskattemodellen, skriver Oslo kommune i en egen pressemelding.



Bakgrunn: Eiendomsskattesak skal behandles i Høyesterett

Betaler tilbake opptil 15 mill



Høyesterett mener imidlertid at Oslo kommune skrev ut skatten for sent i 2016.

Dermed må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt til de rundt 1.000 av saksøkerne som er medlem av gruppesøksmålet og også påklaget utskrivningsvedtakene innen fristen, opplyser Oslo kommune til E24.

Det regnes fortsatt på hvor stor summen blir, men pressekontakt Nina Gopinder Pannu i Oslo kommune anslår at det vil bli et sted mellom 10 og 15 millioner kroner.

Steen: – Får konsekvenser



Finansbyråd Robert Steen sier i en pressemelding at han er glad for at Høyesterett fastslår at Oslo kommunes eiendomsskattemodell med høyt bunnfradrag er lovlig.

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra

eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne

byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å

finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo.

Imidlertid får Høyesteretts beslutning om at fristen ble oversittet, konsekvenser for hele Kommune-Norge, mener Steen.

– Denne beslutningen legger en betydelig begrensning på et nytt kommunestyres

mulighet til raskt å realisere politikken man går til valg på. Her har vi fulgt

lovtolkningen til Finansdepartementet og KS har vært partshjelp. Kommunen vil nå

rette seg etter Høyesteretts dom og tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 til de

som deltok i søksmålet og hadde klaget. Nå vil byrådet gå nøye gjennom dommen,

sier Steen i meldingen.

Samme som i lagmannsretten



Gruppemedlemmene anførte i Borgarting lagmannsrett i fjor at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.



Også der ble det besluttet at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Kommunen måtte ifølge dommen fra lagmannsretten tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skatteytere som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivingsvedtakene til Oslo kommune innen klagefristen.

Sissener: – Hele modellen er tull



En rekke sentrale næringslivsledere deltok i gruppesøksmålet som Huseiernes Landsforbund i sin tid tok initiativet til.

Blant saksøkerne var milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen, sammen med 3.425 andre Oslo-innbyggere, viser en gjennomgang som VG har gjort.

– Jeg er blant saksøkerne fordi jeg mener det er en feil utformet skatt. Jeg skjønner heller ikke hvorfor det er bunnfradrag: Hvorfor skal ikke de men mindre leiligheter eller hus også betale den skatten når den først innført: Alle betaler inntektsskatt, ut ifra inntekten sin. Slik burde det også vært for eiendomsskatten: De med store hus betaler mer enn de med mindre, uttalte Spetalen.

Tirsdag sier Spetalen til VG/E24 at han ikke ønsker å kommentere avgjørelsen.

Investor Jan Petter Sissener var også blant saksøkerne.

– Det er skrekkelig gøy at Oslo kommune må betale tilbake penger. Resten av dommen har jeg ikke lest, sier Sissener til VG/E24.

– Hva tenker du om at man ikke fikk medhold i at modellen er ulovlig?

– Jeg synes det er synd, for jeg synes hele eiendomsskattmodellen er noe tull.