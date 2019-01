Regjeringens boligskattelette møter økonom-motstand

– Det er begredelig at boligpolitikken ikke bygger på bedre argumentasjon, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

Erna Solbergs flertallsregjering har klargjort nok en skatte-gulrot for norske boligeiere, bare måneder etter den forrige.

Etter at maksgrensen på eiendomsskatt ble senket fra syv til fem promille over statsbudsjettet i høst, er det nå fire promille som blir det nye taket.

Det tvinger over 100 kommuner til å senke sine satser.

– Overrasket over retningen



– Jeg er overrasket over retningen man velger, altså å gjøre bolig enda mer skattegunstig, når det i utgangspunktet er svært fordelaktig, poengterer sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret overfor E24.

Og gunstigere kan det bli. I Granavolden-plattformen står det:

«Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Regjeringen vil derfor fortsette å redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget».

– Å si at eiendomsskatten er usosial ... det er den mest sosiale skatten vi har, innvender Andreassen.

– Det er tett sammenheng mellom hvor god råd folk har, og hvilken bolig de bor i. Det er mer sammenheng mellom den reelle velstanden og boligen, enn det tallene i skattesystemet viser. For eksempel er denne skatten mer treffsikker når det gjelder nullskattytere, utdyper sjeføkonomen.

Trosser advarsler



Han er blant flere økonomer som nå reagerer på retningen regjeringen beveger seg i boligbeskatningen. De mener det snarere burde blitt vurdert skatteskjerpelser.

Det er en holdning med lang gjenklang.



I en årrekke har økonomer i inn- og utland ropt varsku om Norges gunstige boligbeskatning.

Både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har gitt oss klare formaninger om å redusere skattefavoriseringen av bolig.

Blant begrunnelsene er at dagens politikk gir uheldige incentiver til å gjemme pengene i bolig fremfor å investere i næringslivet. En annen er at de gunstige fordelene setter prisutviklingen i høygir, og gir risiko for boligkrakk. Det har særlig IMF vært bekymret for.

Regjeringen rikker seg ikke



Finansdepartementet vil ikke svare på hvorvidt regjeringen har hatt noen betenkeligheter med å trosse rådene fra OECD og IMF, til fordel for nye boligskattekutt.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) forsvarer imidlertid politikken.

Han viser til at de fleste i Norge eier egen bolig, og at skattekutt slik verner om velferden til norske familier.

Han signaliserer at det ikke er aktuelt med noen skatteskjerpelser – snarere tvert imot:

– Vi skal fortsette å kjempe mot eiendomsskatten. Vi har allerede kuttet eiendomsskatten fra 7 til 5 promille. Nå skal vi videre ned til maks 4 promille, skriver han til E24, og viser til at denne nyeste maksgrensen tvinger hver tredje kommune med eiendomsskatt til å skrelle sine satser.

– Det er en seier for folk flest, mener Næsje.

– Alvorlig feiltilpasning



Andreassen synes regjeringen overdriver hvor urettferdig og feil eiendomsskatten slår ut.

– All skatt er ubehagelig, men det er ikke noe som tyder på at eiendomsskatten er skadelig. De som blir rammet av denne skatten usosialt er det lett å etablere tiltak for, sier sjeføkonomen, og trekker frem eksempelet der lavtlønnede enker eller enkemenn bor igjen i et dyrt hus.

Han mener regjeringen burde skrote dagens ordning for fradrag på gjeldsrenter på boliglånet, som Andreasen kaller det en «alvorlig feiltilpasning i skattesystemet».

– Skattesystemet går i favør for dem som eier og bor i egen bolig, og det kan det være gode argumenter for. Men å ha et system der de som har størst bolig får mest subsidier, er vanskelig å argumentere for om man tenker seg godt om, sier han.

Frp-statssekretæren sier det er uaktuelt å fjerne rentefradraget:

– Folks hus og hjem skal ikke være et skatteobjekt, og folk bør fortsatt få fradrag for renten, svarer Næsje, som før øvrig har valgt å ikke kommentere økonomenes kritikk.

– Fullstendig feil forståelse



– Politikerne har en fullstendig feil forståelse av boligpolitikken, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

– I sentrale strøk bygges det allerede for mange boliger, men de kjører på videre. Det er ikke noe i plattformen som endrer på dette, sier sjeføkonomen.

Han tror man nå vil se en overinvestering i leiligheter i de store byene.

– Allerede i fjerde kvartal i fjor var boligtallene fra Drammen, Hamar og andre omegn-områder svakere. Det skyldes ikke befolkningsvekst, men at det bygges for mye, sier Andreassen.

Han mener at en nasjonal boligskatt burde ha erstattet eiendomsskatten.

– Det ville ha redusert byråkratiet enormt om boligskatten kunne ha blitt algoritmedrevet. Både administrativ forenkling og fornuftig politikk, sier Andreassen.