Det er ikke lenge siden Solberg-regjeringen senket den maksimalt tillatte satsen på eiendomsskatt i Norge fra syv til fem promille. Avgjørelsen tvinger 64 kommuner til endringer.

Nå er KrF tatt inn i varmen, etter tøffe regjeringsforhandlinger som har resultert i en ny seier for Siv Jensen og eiendomsskatt-motstanderne i Frp:

Makstaket senkes ytterligere, og nå skal ingen kommuner få kreve mer enn fire promille i eiendomsskatt.

– Vi har slåss for dette lenge, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen til E24.

Hun har hele tiden fastholdt at eiendomsskatten er usosial, fordi den rammer alle boligeiere uavhengig av betjeningsevne.

Ap: Rammer skoler og helsetilbud



– Jeg er ikke fornøyd før eiendomsskatten er helt borte, men det går i riktig retning og det er en seier for oss at den nye plattformen slår fast at regjeringen skal fortsette å redusere eiendomsskattesatsen.

Men Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson i Ap, mener Frps seier er et stort tap for kommuneøkonomien.

Slik beregnes eiendomsskatten Kommunenes inntekter fra eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendom har økt betydelig de siste ti årene, fra 2,1 milliarder kroner i 2007 til 7,1 milliarder kroner i 2017. Skattesats: Skattesatsen kan i dag være mellom 2 og 7 promille. Fra 2020 er maks promille 5. Den nye flertallsregjeringen med KrF er enige om en ytterligere reduksjon til maks fire promille. Skattegrunnlag: Kommunene kan velge om de skal fastsette beregningsgrunnlaget ved egen taksering hvert tiende år, eller om de vil bruke SSBs boligverdier som takstgrunnlag. Kommunene må selv dekke kostnadene ved egen taksering. Reduksjonsfaktor: Kommunene som velger egen taksering, kan velge om de vil bruke en såkalt reduksjonsfaktor ved verdsetting av eiendommene. Med reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene i forhold til boligverdien. Kommuner som takserer boliger ut fra SSBs boligverdier, får en obligatorisk reduksjonsfaktor på 20 prosent. Disse kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn dette. Bunnfradrag: Uansett valg av eiendomsskattegrunnlag, kan kommunene også bruke et bunnfradrag for å redusere takstgrunnlaget for boliger og fritidseiendommer. Bunnfradraget gis i form av et fast beløp, ikke et prosentvis fradrag. Eiendomsskatteloven inneholder ingen øvre grense for bunnfradraget. Bunnfradragets størrelse varierer mellom kommunene. Kilder: Statsbudsjettet for 2019, Kostra-tall fra SSB og eiendomsskatteloven.

– Den lavere makssatsen på eiendomsskatt svekker kommunenes evne til å tilby vanlige folk gode tjenester. Dette går utover barnehager, skoler og helsetilbud i det ganske land, sier Aasrud til E24.

Jensen fnyser av kritikken.

– Jeg mener at dette er noe kommunene klarer å håndtere helt fint. Kommuneøkonomien er god, og eiendomsskatt utgjør heldigvis bare en liten del av de frie inntektene deres, svarer hun.

Ned tre promillepoeng i Trysil og Risør



Én ting er sikkert: Regjeringens nye makssats på fire promille tvinger frem endringer i langt flere kommuner enn senkingen til fem promille i fjor høst.

Det er nemlig ikke mindre enn 150 kommuner – et flertall av alle med eiendomsskatt – som har sats på 4,1 promille eller mer, og som dermed blir nødt til å kutte satsene, viser en gjennomgang fra Huseiernes Landsforbund.

Sjekk alle kommunene som rammes og hvor mye de blir nødt til å kutte sine satser nederst i saken!

Kommuner som Trysil, Årdal, Arendal, Porsgrunn og Risør må gjøre det største kuttet på tre promille – de opererer alle med dagens makstak på syv.

Kuttene begynner tidligst fra 2020. Da har regjeringen bestemt at ingen kommuner får overstige fem promille i eiendomsskatt. Datoen for videre senking under fire promille er ikke bestemt enda, men blir trolig fra 2021.

Frykter skattefinte fra kommunene



Er lavere skattesats en garanti for at eiendomsskatten din senkes? Ikke alltid, fastslår generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Han er bekymret for at kommuner ikke følger opp regjeringens intensjoner, og gjør grep som øker eiendomsskatten til tross for den lavere skattesatsen.

Dette vil være mulig i flere – men ikke alle – kommuner som i dag har skattesats over fire promille.

Årsaken er at skattesatsen bare er én komponent i skatteutmålingen.

To kommuner kan ha lik skattesats, men kreve ulikt beløp i eiendomsskatt – selv på helt like eiendommer. Det er fordi kommunene kan beregne eiendommenes verdi på ulike måter, og dessuten gi ulike beløp i bunnfradrag (se faktaboks).

Her er det stor forskjell i handlingsrommet kommunene har: Noen, som Oslo, har flere millioner i bunnfradrag. Ved å redusere dette bunnfradraget ned mot null kan de øke eiendomsskatten betydelig, uten endringer i selve skattesatsen. Andre kommuner gir allerede lite eller ingenting i bunnfradrag.

Disse må kutte



Oversikten inkluderer alle kommuner som har over 4,00 promille i eiendomsskatt, og som dermed tvinges til kutt – trolig fra 2021. Til høyre for kommunenavnet ser du dagens skattesats, bunnfradrag (B) og året for den siste takseringen av boligverdiene (T).

Østfold

Halden 5,75 (B: 250.000, T: 2009)

Sarpsborg 4,90 (B: 300.000 T: 2008)

Fredrikstad 4,10 (B: 200.000 T: 2016)

Rakkestad 4,75 (T: 2012)

Hedmark

Hamar 5,17 (B: 220.000 T: 2013)

Løten 4,75 (B: 200.000 T: 2010)

Nord-Odal 6,00 (B: 50.000 T: 2017)

Sør-Odal 7,00 (B: 200.000 T: 2010)

Eidskog 4,20 (B: 125.000 T: 2017)

Grue 7,00 (T: 2005)

Trysil 7,00 (T: 2017)

Åmot 5,50 (T: 2006)

Tolga 7,00 (B: 100.000 T: 2011)

Tynset 7,00 (T: 2007)

Alvdal 6,00 (T: 2014)

Folldal 5,50 (T: 2010)

Os 4,50 (T: 2017)

Oppland

Gjøvik 4,90 (T: 2006)

Vågå 4,30 (B: 100.000 T: 2009)

Sel 5,00 (B: 100.000 T: Formuesverdi)

Sør-Fron 5,90 (B: 200.000 T: 2009)

Gausdal 5,50 (T: 2017)

Vestre Toten 4,50 (T: 2014)

Nord-Aurdal 4,50 (T: 2008)

Vestre Slidre 5,00 (T: 2015)

Telemark

Porsgrunn 7,00 (T: 2006)

Notodden 7,00 (T: 2006)

Kragerø 7,00 (T: 2008)

Drangedal 6,00 (B: 100.000 T: 2010)

Nome 7,00 (B: 250.000 T: 2007)

Sauherad 7,00 (T: 2007)

Hjartdal 4,90 (T: 2014)

Aust-Agder

Risør 7,00 (T: 2003)

Grimstad 5,60 (B: 140.000 T: 2014)

Arendal 7,00 (T: 2010)

Gjerstad 7,00 (T: 2011)

Vest-Agder

Kristiansand 5,80 (T: 2011)

Vennesla 4,50 (B: 300.000 T: 2007)

Rogaland

Bjerkreim 7,00 (B: 60.000 T: 2010)

Finnøy 5,00 (T: 2008)

Hordaland

Etne 4,13 (T: Formuesverdi)

Vaksdal 5,50 (T: 2010)

Sogn og Fjordane

Hyllestad 7,00 (T: 2008)

Høyanger 7,00 (T: 2016)

Vik 7,00 (T: 2009)

Årdal 7,00 (T: 2012)

Fjaler 4,50 (T: 2011)

Jølster 5,00 (B: 100.000 T: 2007)

Naustdal 4,50 (T: 2017)

Møre og Romsdal

Kristiansund 4,70 (T: 2006)

Rauma 6,50 (B: 200.000 T: 2009)

Averøy 7,00 (T: 2008)

Gjemnes 5,25 (T: 2012)

Tingvoll 4,75 (T: Formuesverdi)

Surnadal 6,50 (B: 150.000 T: 2010)

Rindal 4,50 (T: 2016)

Trøndelag

Trondheim 6,05 (B: 500.000 T: 2004)

Røros 5,50 (T: 2009)

Holtålen 5,00 (T: 2013)

Verran 7,00 (T: 2007)

Namdalseid 6,50 (T: 2013)

Snåsa 6,00 (T: 2014)

Lierne 5,50 (T: 2015)

Grong 6,00 (T: 2010)

Fosnes 7,00 (T: 2016)

Flatanger 5,00 (T: 2012)

Nordland

Bodø 4,90 (B: 500.000 T: 2017)

Narvik 4,50 (B: 350.000 T: 2010)

Sømna 5,30 (B: 100.000 T: Formuesverdi)

Brønnøy 7,00 (B: 100.000 T: 2010)

Herøy 7,00 (B: 100.000 T: 2009)

Alstahaug 4,50 (T: 2010)

Leirfjord 5,00 (T: 2009)

Vefsn 7,00 (T: 2004)

Hattfjelldal 7,00 (T: 2009)

Dønna 6,50 (T: 2018)

Nesna 5,00 (T: 2011)

Gildeskål 4,60 (T: 50.000 T: 2009)

Steigen 7,00 (T: 2009)

Hamarøy 5,00 (T: 2013)

Tysfjord 7,00 (T: 2018)

Flakstad 7,00 (T: 2012)

Vestvågøy 7,00 (B: 50.000 T: 2007)

Vågan 4,10 (T: 2008)

Hadsel 7,00 (B: 100.000 T: Formuesverdi)

Sortland 6,80 (B: 250.000 T: 2010)

Andøy 7,00 (T: 2010)

Moskenes 7,00 (T: Formuesverdi)

Troms

Kvæfjord 4,50 (T: Formuesverdi)

Salangen 6,00 (T: 2012)

Målselv 5,00 (T: 2017)

Torsken 5,50 (T: 2008)

Berg 7,00 (B: 100.000 T: 2010)

Balsfjord 7,00 (T: 2007)

Karlsøy 6,50 (T: 2007)

Lyngen 5,00 (T: 2007)

Skjervøy 7,00 (T: 2007)

Nordreisa 7,00 (T: 2010)

Finnmark

Vardø 7,00 (T: 1990)

Vadsø 4,80 (T: 2016)

Kvalsund 5,00 (B: 250.000 T: 2013)

Porsanger 5,00 (T: 2007)

Lebesby 7,00 (T: 2013)

Gamvik 6,00 (T: 2010)

Sør-Varanger 4,90 (T: 2015)

Kilde: KOSTRA/SSB for 2018. Bearbeidet av Huseiernes Landsforbund. Oversikten gjengis med tillatelse. Du finner interaktivt kart her.