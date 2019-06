Tilbud eller fordeler knyttet til bruk av kredittkort er vanlig fra flere tilbydere. Det kan være forsikringer, rabatter på drivstoff, tilbud på ulike butikker, eller andre bonusordninger.

Forbrukerrådet mener at det burde være ulovlig med slike fordeler ved bruk av kredittprodukter.

–Får folk til å ta opp mer kredittgjeld



– Vi er ikke imot tilbud. Det vi syntes er problematisk er å knytte denne typen tilbud til et kredittkort, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Jensen legger til at gjeldsutviklingen i Norge er urovekkende. Han peker på at myndighetene er bekymret, og at reglene for forbruksgjeld er skjerpet.

Jensen mener slike tilbud som DNB bruker, påvirker folk til å ta opp mer gjeld.

– Slike salgs- og fordelsordninger burde være ulovlig, mener Jensen.

Forutsetter ikke økte kredittgrenser

– For dem som trenger noe på akkurat den butikken den dagen, er det jo veldig heldig. Det er de som ikke benytter seg av tilbudet, eller som ikke klarer å betjene kredittkortgjelden sin, som må betale for de gode tilbudene, sier Jensen.

Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB, sier de vet kundene deres er veldig fornøyde med tilbudene.

De aller fleste av dem bruker dem fornuftig, og betaler ned før rentene begynner å løpe.

– Til sammen har våre kunder spart flere hundre millioner på disse tilbudene, sier Westerveld.

Han poengterer at dette er et tilbud som er rettet mot DNB sine kunder som allerede har kredittkort, og som de allerede har vurdert som sikre i deres kredittsjekk.

Tilbudet forutsetter ikke at man øker kredittgrensen, eller får nytt kort.

– DNB er gode på å vurdere hvem som bør få kredittkort



Westerveld er enig i at veksten i usikret gjeld ikke er bærekraftig, men trekker frem at DNB sine tap er svært lave.

Det er et tegn på at DNB er flinke til å vurdere hvem som bør få og ikke få kredittkort, mener Westerveld.

– At de kundene vi har vurdert som trygge betalere får kjøpt ny vaskemaskin eller nytt regntøy til barna med rabatt, er ikke det største problemet å ta tak i, sier Westerveld.