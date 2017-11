Skifte eiendomsmegler? Pass deg for dobbel regning

Prisutviklingen i boligmarkedet er i revers, og tusenvis av boligselgere opplever at det tar lengre tid å selge eiendommen enn ventet. I Oslo tar det i snitt over dobbelt så lang tid som i fjor høst å få solgt boligen.

Mens ukene går uten napp i markedet, kan det bli fristende for selger å skifte eiendomsmegler. Men det kan koste mer enn det smaker.

Om en interessent som var i kontakt med den første eiendomsmegleren, ender opp som kjøper av boligen innen tre måneder etter meglerskiftet, kan du risikere å bla opp provisjon til både den første megleren og megleren som overtok salgsoppdraget. Meglerprovisjonen er ofte på mellom 1 og 1,5 prosent.

Eiendomsmeglerloven § 7–3 § 7–3. Oppdragstagerens krav på vederlag (1) Oppdragstageren har krav på vederlag dersom handel kommer i stand i oppdragstiden. Dette gjelder selv om det ikke skyldes oppdragstagerens innsats at handel er kommet i stand. Handel er kommet i stand når partene er endelig bundet. (2) Oppdragstageren har også krav på vederlag dersom handel er kommet i stand innen tre måneder etter at oppdragstiden er ute med noen 1. som oppdragstageren har forhandlet med i oppdragstiden, eller 2. som etter forespørsel har fått opplysninger om eiendommen fra oppdragstageren i oppdragstiden. (3) For kjøpsoppdrag gjelder bestemmelsene i første ledd annet punktum og annet ledd bare dersom det er særskilt avtalt i oppdraget. (4) Denne bestemmelsen kan fravikes ved avtale.

– Reglene er slik at du i utgangspunktet er pliktig til å betale megleren dersom du avbryter oppdraget, og boligen senere blir solgt, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen til E24.

– Det er viktig å lese oppdragsavtalen med megler nøye. Meglerforetaket kan ha krav på betaling hvis megler kan dokumentere at personen du selger til, var inne i prosessen tidligere og for eksempel ba om informasjon om boligen.

Verner megleren

At den første megleren også kan kreve provisjon, fremgår av eiendomsmeglerloven § 7–3 (2) (se faktaboks).

Krav om provisjon er betinget av at megler har vært i forhandlinger eller gitt opplysninger til interessenten tidligere i prosessen, og kontakten må kunne dokumenteres.

Bestemmelsen skal hindre at selger kan ta fra megleren salgsoppdraget på «målstreken», og selv ta gevinsten av arbeidet uten å betale henne, forteller administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

– Når man jobber på provisjon, slik meglere gjør, skal man være vernet fra å gjøre 95 prosent av jobben for å finne en kjøper, ved at selger for eksempel sier opp megler søndag kveld, og selger mandag for å slippe å betale, sier Dreyer til E24.

Slik unngår du å betale dobbel provisjon

Tremånedersfristen begynner å løpe fra tidspunktet megler mottok oppsigelsen, til tidspunktet selger eventuelt aksepterer et bud fra en interessent som var i kontakt med den oppsagte megleren.

Hvis man vil unngå å betale dobbel provisjon, må selger altså enten selge til en interessent som ikke har vært i kontakt med den forrige megleren, eller vente i minst tre måneder fra megleroppsigelsen med å akseptere et bud fra interessenten som har vært i kontakt med den første megleren.

PRAKSIS AT MEGLER OPPLYSER OM REGLENE: Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge har ikke inntrykk av at reglene om dobbeltprovisjon skaper mange konflikter.

Dreyer forteller at alle oppdragsavtaler mellom megler og selger omfatter en tydelig presisering av regelen.

– Når man skal si opp en oppdragsavtale med megler, er man kanskje ikke så bevisst dette. Men det er vanlig for eiendomsmegler å informere om dette forholdet ved en oppsigelse. Jeg vil anbefale boligselger å ta en prat med både den tidligere og den nye eiendomsmegler for å klargjort hva som skjer i slike tilfeller med fordeling av vederlag.

Det er også vanlig at meglere spør selger om noen har forsøkt å selge boligen tidligere, og samtidig orienterer kjøper om juridiske aspekter av å selge boligen til en interessent som har vært i kontakt med den første meglere, ifølge Dreyer.

Spiller ingen rolle hvilken megler som er dyktigst



Det kan tenkes at den siste eiendomsmegleren har lykkes i å skape tillit til at boligen er et godt kjøp, mens den første megleren åpenbart ikke klarte å overbevise kjøperen.

At forhandlinger med den siste eiendomsmegleren var avgjørende for at interessenten valgte å kjøpe eiendommen, spiller ingen rolle etter loven.

Regelen er den samme uansett hvor udugelig den første eiendomsmegleren var.

– Selv om du mener at megleren har gjort en dårlig jobb, er det slik at hvis megler kan dokumentere at han har hatt kontakt med kjøper tidligere, kan det utløse det krav om betaling, sier Bartholdsen.

– Meglerfirmaet trenger ikke kreve betaling, men mitt inntrykk er at de gjør det.

BER SELGERE LESE OPPDRAGSAVTALEN NØYE: Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Kan be om prisavslag

Hvis den første megleren har gjort en slett jobb, kan du imidlertid ha krav på prisavslag på tjenestene.

– Jeg kjenner eksempler der boligselgere har fått redusert regningen fordi klagen på megleren er godt begrunnet.

– Det er viktig å kunne dokumentere at megler har gjort en dårlig jobb eller ikke har fungert. Ikke forsøk å ringe, eller uttrykke misnøyen muntlig, men send en mail til megler og vær konkret med hva du er misfornøyd med, råder Bartholdsen.

For å nå frem med klage i Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester må nemlig klager kunne dokumentere at megleren ikke har gjort jobben sin.

– Det beste er fra starten å finne en megler man er fornøyd med og har tro på. Hvis det er opplysninger som er viktige for deg, for eksempel minimums forventninger til salgspris eller at du må selge innen en bestemt tidsrom, er det veldig greit å få det skrevet inn i oppdragsavtalen.

– Det kan nok meglere kvie seg for å gjøre i dagens marked, men det er lov å lete for å finne en megler som tar oppdraget på slike vilkår.