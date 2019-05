– Den første bølgen av utlånstap slår nå inn over landets forbrukslånsbanker. Forklaringen er enkel, og bekymringen er at dette bare er starten på noe langt verre, sier direktøren for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, til E24.

I april trakk banken seg ut av forbrukslån. Reite sier det «ikke er bærekraftig lenger» å finansiere nordmenns økende forbruk med kjapp og usikret kreditt.

Nå spår banksjefen en tøff landing for markedet, etter at myndighetene strammet grepet og Finanstilsynet nylig avdekket regelbrudd i flere forbrukslån-banker.

– Dommedagsprofeti

Det er bred enighet om at innstrammingene stikker kjepper i hjulene for veksten i forbrukslån, som de siste årene har vært spesielt sterk i Norge. Overfor E24 bedyrer selv forbrukslånsbankene at de hilser roligere tider velkommen.

Men Reite tror fasit blir mer dramatisk. Han mener folk undervurderer hvor råtne mange av forbrukslånene faktisk har vært, hvordan betalingsproblemer har blitt utsatt av å bake dem inn i nye lån – og hvor tapsutsatte flere banker nå er.

– Mye tyder på at korthuset er i ferd med å rase, sier Reite.

Sjefen i Monobank, som er blant forbrukslånsbankene som nylig ble irettesatt av Finanstilsynet, fnyser av varskuet.

– Jeg tror BN Bank skal konsentrere seg om sin egen virksomhet, i stedet for å felle en dommedagsprofeti over et forretningsområde de nettopp har gitt opp, sier direktør Bent Hilding Gjendem til E24.

– Vil gi opp på nyåret

Men ifølge Reite har de første dryppene allerede kommet:

– Det kommer flere rapporter om forbrukslånsbanker som leverer dårligere resultater enn forventet, og også om banker som må gjøre store tapsnedskrivinger, sier han.

Relativt få forbrukslån er blitt misligholdt i Norge de siste årene. Men ifølge Reite er en viktig årsak til dette at forbruksgjeld har blitt rullert inn i nye lån – ikke minst til bolig. Slik har lånespiralen fortsatt, sier han – inntil kranene nå begynner å stenges.

– De fleste som har gått inn i forbrukslånsspiraler, har nesten aldri betalt tilbake gjeld. De har bare tatt opp mer for å betjene den. Derfor blir smellet nå så kraftig.

– Sier du at banker vil gå over ende?

– Ja, jeg mener det er betydelig risiko for det. Når en tredjedel av kundene dine ikke klarer å betale lånene dine ordentlig, er du som finansinstitusjon ganske utsatt. Og nå ser vi at Finanstilsynet også kommer med økte kapitalkrav til disse bankene.

– På nyåret vil vi nok se at de første gir opp, sier Reite.

Mener økte utlånstap er akseptabelt



Gjendem i Monobank bekrefter at utlånstapene har steget hos dem.

Han mener det er helt udramatisk.

– Vi er veldig optimistiske om dette markedet. Det kan nok bli noe høyere tap i en kort periode fremover. Men på lengre sikt, etter innføringen av det nye gjeldsregisteret, vil dette åpenbart bli veldig bra, sier han.

– Synes du dere har for høye utlånstap i dag?

– Nei, det har vi ikke.

– Hvor høye utlånstap har dere?

– Det var på fire prosent i første kvartal.

– Er det høyt?

– Det er høyere enn det har vært, men langt innenfor det som er akseptabelt, sier Monobank-sjefen.

Det nye gjeldsregisteret er i disse dager under utrulling, og vil gi bankene informasjon om forbruksgjelden nordmenn har fra før – slik at de unngår å låne ut til disse.

– Det vil øke kvaliteten på utlånene betydelig. Markedet fremover vil bli veldig sunt, mener Gjendem.