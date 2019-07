KLEPP (E24): Parallelt med den voldsomme veksten for forbrukslån, har det kommet inn over 2,1 millioner saker til Namsmannen de siste fem årene. Dette er saker hvor den som skal betale ikke klarer å gjøre opp for seg, og hvor Politiet gjennom namsmannen kan tvangsinndrive lønn og selge eiendeler.

– Ikke engang min verste fiende fortjener å være i situasjonen jeg var i.

Fra sokkelleiligheten i Klepp i Rogaland har Elin Bergstrøm de siste årene brukt all energi på å få økonomien på beina igjen, etter kredittkort- og forbrukslånsgjelden hadde tårnet seg opp til 565.000 kroner.

– Du kommer til et punkt hvor du må velge mellom å betale lånene dine eller ha mat på bordet. I nesten ett år etter at jeg var ble alenemor fikk jeg ikke hjelp fra Nav eller barnetrygd. Kredittkortgjelden og forbrukslånene jeg allerede hadde, tårnet seg opp. Alt raste sammen, forteller hun.

Det hele startet i 2009, da hun som 19-åring fikk kredittkort før hun skulle ut på reise.

Med det første kredittkortet i lommen ble det lett å unne seg til ekstra – en brus på butikken, et godt måltid og god vin til middagen.

– Jeg jobbet som lærling, så jeg hadde ikke noe særlig med lønn. Da gikk det fra det ene kredittkortet til det andre, fordi vi ikke hadde tid til å vente eller spare opp. Spare kunne vi jo ikke, fordi vi hadde regning på det andre kredittkortet fra før. Det ble en ond syklus.

Luksusfellen

Hun beskriver tiden med den uhåndterlige gjelden gjorde at det låste seg mot å ta tak i problemene.

– Inkassoselskapene har ringt og ringt og ringt når jeg ikke har betalt. Du vil betale for deg, men du vet at du ikke har de pengene. Da vil du ikke ta den samtalen.

Vendepunktet for Bergstrøm kom da hun var med på TV-programmet Luksusfellen høsten 2017.

– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten dem. De lærte meg hvordan jeg kan få bedre oversikt over hva jeg skal bruke pengene på og hva jeg har i inntekt.

MOTIVASJON: For å komme på beina igjen har Elin Bergstrøm levd på sparebluss. – Vi har ikke kunnet dra på ferie, i Kongeparken eller på kino. Det viktigste er at barna mine skal få det de trenger. De har vært motivasjonen min, forteller hun.

Med en gjeld på 565.000 kroner og snittrente på rundt 16 prosent, ga kredittkort- og forbrukslånene til slutt nesten 7.500 kroner i renteutgifter i måneden. Da ble det umulig å betale ned gjelden.

– Jeg fikk samlet gjelden i familien, uten at jeg ba om det. I dag skylder jeg dem 285.000 kroner. Det er godt å ha et sted å samle gjelden på i stedet for å ha mange steder og rot i systemet, for da vet du hvor du skal betale og hvor mye du har i gjeld, sier hun.

Eksplosiv vekst

De siste årene har det vært en voldsom vekst i antall nordmenn som ikke klarer å gjøre opp etter seg. I fjor gikk en femtedel av all gjeld til inkasso, viser en rapport fra Finanstilsynet.

I tillegg fikk namsmannen 450.000 inn saker, som vil si at Politiet kan trekke i lønnen din og tvangsselge eiendelene dine.

Sissel Hammer, som er leder for Sivil rettspleie- og forvaltningsseksjonen i Politidirektoratet, sier at utviklingen er urovekkende.

– Det er et signal om at mange mennesker har problemer med å håndtere privatøkonomien sin. Samtidig mener vi at en velfungerende namsmannsfunksjon er svært viktig for å opprettholde betalingsmoralen i samfunnet, og dermed er av stor betydning for kredittgivning og omsetning, sier hun. Politiet har ikke analysert tallene, og kan derfor ikke fastslå hva som ligger bak utviklingen. – Men vi vet at forhold knyttet til økende gjeldsbyrde og økende grad av profesjonalisert innkreving er med på å forklare utviklingen, sier Hammer.

Da namsmannen tok over pengeinndrivningen fikk Bergstrøm en tykk konvolutt med politilogoen i posten. – Du har dårlig samvittighet fra at du ikke har råd til å betale det. Grunnen til at saken har havnet hos namsmannen er jo at du har dummet deg ut. Da vegrer du deg fra å åpne brevet, selv om det kan ende med at de trekker så mye av inntekten din at du ikke har råd til å leve.

– Lån ditt, lån datt I dag sier Bergstrøm at hun har fått helt avsmak for forbrukslån og kredittkort. Selv om Stortinget har vedtatt et forbud mot aggressiv markedsføring av kredittkort, så sier hun at hun hele tiden får reklame på mail, Instagram og Snapchat.

1. juli kom det nye gjeldsregisteret, som gjør at bankene skal få oversikt over usikre gjeld når de vurderer nye lån. Hvis dette ikke stopper uforsvarlige forbrukslån, varsler forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at regjeringen vil finne frem pisken.

– Mitt første forbrukslån kom da jeg skulle samle all kredittkortgjelden jeg hadde. Hadde det vært vanskeligere å få kredittkort, så hadde jeg lettere gitt opp i å få nye kredittkort og heller latt være å dra på ting jeg ikke hadde råd til.

– Alle kan gjøre feil. Det baller på seg veldig fort.

KJØPER BOLIG: Ved hjelp av Husbanken og den nye jobben som med å lage ploger har Elin Bergstrøm fått boliglån. Om ikke lenge kan hun flytte inn i sin helt egne bolig i Klepp sammen med barna.

Oppfyller boligdrømmen

Fra å måtte låne penger til leverpostei, melk og brød fra barnas sparebøsser, så flytter Bergstrøm sammen med de to barna nå inn i en bolig hun selv står som eier av. Hun viser frem det brune huset med en liten dam bak, som hun i løpet av de neste dagene overtar nøklene for.

– Jeg var ganske overrasket da de i Luksusfellen fortalte at jeg hadde mulighet til å kjøpe egen bolig. Det har alltid vært min drøm å investere i min egen, og ikke minst ungenes, fremtid. For to år siden så jeg ikke at det var mulig, og det har vært vanskelig å komme seg tilbake. Det er alt som har stått i hodet mitt den siste tiden.