Fikk nei til økt boliglån, men innvilget forbrukslån

– Jeg tenkte at det kan ikke være mulig. Dersom de mener at jeg ikke klarer å betjene et lån med sikkerhet, og en rente på 2,52 prosent, burde de i alle fall mene at jeg heller ikke klarer å betjene et lån uten sikkerhet og med 15,33 prosent rente! sier Leslie Henriksen.

For to år siden brant hytta hennes ned til grunnen. I sommer skal den endelig bygges opp igjen, og derfor ønsket hun å øke lånet på hytta.

– Jeg har alt et lån på hytta i Sbanken, så jeg søkte om å få innvilget en økning 60.000 kroner, men fikk avslag.

Henriksen kontaktet banken og fikk til svar at banken har et minstebeløpet man kan øke boliglånet med på 100.000 kroner. Hun søkte nok en gang, men fikk avslag.

For moro skyld søkte hun på et forbrukslån på 60.000 kroner i samme bank. Kort tid etter tikket det inn en e-post:

«Gratulerer, du har fått tilbud om et av markedets beste forbrukslån.»

Det overrasket henne.

– Kan være mer lønnsomt

Kommunikasjonsansvarlig i Sbanken, Geir Holen, sier til E24 at det er forståelig at situasjonen kan oppleves som et paradoks.

– Når vi beregner hvor mye man kan få i lån må vi ta hensyn til en rekke faktorer, som månedlig betjeningsevne og lovpålagte hensyn som for eksempel at samlet mål maksimalt kan være fem ganger inntekt, sier Holen til E24.

Henriksen medgir at grunnet et nystartet AS var fjorårets inntekt lav. Og at med et forholdsvis høyt boliglån i en annen bank, ikke var så rart at hun ikke fikk øke lånet i utgangspunktet.

– Det jeg reagerer på er at jeg to minutter etter, på sammen innlogging, likevel fikk innvilget forbrukslån, påpeker hun.

Dine Pengers økonomiekspert og siviløkonom, Hallgeir Kvadsheim, skjønner at Henriksen reagerer.

– Det er litt gammeldags tenkt av en svært moderne bank. De burde ha et system som er lettere og billigere for kunden. Nå dytter de henne over i en dyrere løsning enn det hun burde, sier han.

Holen forteller at i motsetning til flere andre banker, tar ikke Sbanken gebyr når man skal låne penger, men at på grunn av kostnadene rundt det å tilby lån er 100.000 kroner det laveste beløpet man kan låne til bolig eller hytte, men at forbrukslån har en lavere minimumsgrense på grunn av mer automatiserte prosesser.

– For noen kunder kan det være mer lønnsomt å ta et forbrukslån for mindre beløp, enn å betale banker dyre gebyr for opprettelse av lån. Gebyrene kan i praksis utgjøre en høyere effektiv rente enn rentene på et forbrukslån, sier Holen.

Dytter kunden i feil retning

Kvadsheim, reagerer på svaret fra Sbanken og sier at det skal være snakk om ganske høye gebyrer for at det skal bli dyrere å øke boliglånet.

– Men det er i og for seg riktig at mange kunder handler irrasjonelt, ved at de låner opp på boligen og betaler over en lengre periode istedenfor å låne og betale over en kortere periode. For jeg er enig at det er dyrere med en nedbetaling på fem år enn på ett år, men man må prøve å gjøre det som er best for kunden, for det gjør Sbanken ikke i dette tilfellet.

Han reagerer også at det er kostnadene rundt det å tilby et lån banken tenker på.

– Jeg vil si det er en dum måte å dytte kundene i feil retning. De burde heller sagt at man kan låne opptil 100.000 kroner, men da med et gebyr. Og i en såpass automatisert bank vil kostnadene med å øke lånet med 60.000 kroner være svært liten.

– Jeg er litt redd for at de gjør dette nettopp for at små beløp skal lånes opp som forbrukslån eller kredittkortgjeld. De tjener klart mer på å tilby lån med høyere rente. Hvis de ønsket kundenes beste, så hadde de gjort om på strukturen, sier Kvadsheim.

Holen i Sbanken forteller at det fortsatt gjøres en del manuelle prosesser med boliglån og påpeker at de ikke ønsker at kunder heller skal ta opp forbrukslån.

- Vi skjønner dette kan framstå litt underlig, men det viktig å si at den nedre grensen ikke er fordi vi ønsker at nordmenn heller skal ta opp forbrukslån. Minimumsbeløpsgrense har vi alltid har hatt, også lenge før vi begynte med forbrukslån, sier Holen til E24.

Han mener at det ikke alltid er billigere å låne 60.000 i boliglån med gebyr på et par tusen, for så å betale lån og gebyr over lang tid - og påpeker at for noen kan det være rimeligere totalt sett med et gebyrfritt forbrukslån betalt ned over maks fem år.