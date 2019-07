«Gjeldsregister» brukes til å pushe forbrukslån

På Google er nemlig søkeordet «kapret» av kredittformidlere, slik at nordmenn som søker etter «gjeldsregister» i søkemotoren får opp annonser for en rekke lånetilbud som topptreff.

– Det fremstår direkte utspekulert, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Stygt og ugreit, sier DNB.

Det faktiske gjeldsregisteret – det nylanserte verktøyet som skal gi banker og forbrukere oversikt over nordmenns samlede forbruksgjeld – må vike plass for en lang rekke annonser når E24 googler «gjeldsregister» og «norsk gjeldsregister»:

«Få et tilbud», frister Bank Norwegian.

«Søk om lån her», lokker House of Banks, i en annonse for dyre SMS-lån.

«Slik vil Gjeldsregister virke», skriver Lendo i en overskrift – og lenker til en side med en stor knapp hvor det står «Søk om lån her».

«GJELDSREGISTER»-TREFF: Masse forbrukslån-tilbud. Denne stikkprøven ble tatt torsdag 4. juli. Søk etter «norsk gjeldsregister» ga topptreff også fra andre lånetilbydere.

Google: Annonsørene har full kontroll

Tilbyderen House of Banks nevner også gjeldsregisteret direkte i sin annonse:

«Nå er det endelig lansert», skriver tilbyderen, og kommer deretter med en påstand om effekten: «Nå vil det bli enklere for bankene å kunne gitt deg rett lån, og de beste vilkårene».

Ifølge myndighetene skal ikke gjeldsregisteret føre til mer attraktive lånevilkår, men derimot virke skjerpende på utlånspraksisen.

Bank Norwegian velger å gi Google ansvaret for søketreffet.

Kommunikasjonssjef Kai Morten Terning sier de ikke har betalt dem for «gjeldsregister»-annonsering.

– At vi kommer opp på søk her er en følge av at Googles algoritmer mener annonsene er relevante for folk som søker på ordet, forklarer han.

Men Google sier til E24 at det er annonsørene som til syvende og sist bestemmer hvilke søkeord de kobles til:

– Annonsører som velger å bruke Googles automatiserte søkeord-løsninger vil se sine annonser dukke opp i flere ulike søk, og annonsørene har full kontroll over hvilke søkeord de eventuelt vil reservere seg mot, skriver PR-sjef Katharina Hicker til E24.

Forbrukerrådet skal følge opp



E24 har spurt Bank Norwegian om de følgelig vil ta bruke disse annonseverktøyene til å fjerne sine lånetilbud fra gjeldsregister-søkene.

Terning svarer at han «ønsker ikke å kommentere dette».

REAGERER: Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket varsler at gjeldsregister-lånetilbudene skal følges nærmere opp.

Forbrukerrådet reagerer skarpt på annonseringen. Direktør Inger Lise Blyverket mener det samme initiativet som skulle hjelpe nordmenn ut av gjeldsproblemene, snus på hodet av låneaktører.

– Jeg er overrasket over at de opptrer på denne måten, sier hun, etter å selv ha sjekket opp gjeldsregister-annonseringen.

– Dette er dessverre et godt eksempel på hvor pågående og aggressive mange av disse aktørene er. De ønsker fremdeles å utnytte personer som ofte ikke trenger mer kreditt og gjeld, sier Blyverket.

Hun tror mange nordmenn som søker etter gjeldsregisteret, nettopp gjør det fordi de vet at de har en del eksisterende gjeld de trenger å få kontroll på.

Forbrukerråd-direktøren varsler at de vil se nærmere på gjeldsregister-annonseringen.

– Vi vil selvfølgelig følge dette opp og finne ut mer om hvilken praksis kredittytere legger seg på her, sier Blyverket.

DNB: – Stygt og ugreit

Storbanken DNB, som nylig inntok forbrukslån-markedet, reagerer også på annonsene.

Informasjonsdirektør Even Westerveld mener tilbyderne kunne holdt seg for gode til å trekke til seg lånesøkere via dette søkeordet:

Saken fortsetter under annonsen.

– Å pushe kredittkort til folk som åpenbart leter etter info om gjeldsregister og som kanskje aller mest trenger råd om hvordan de skal få kontroll med gjelden, er stygt og ugreit, sier Westerveld.

«STYGT OG UGREIT» DNB tilbyr selv forbrukslån, men informasjonsdirektør Even Westerveld synes det er usmakelig å koble lånetilbud til et tiltak som virke innstrammende.

– Det undergraver hele poenget med et gjeldsregister som både vi, resten av bransjen og myndighetene har ønsket å få på plass lenge, fortsetter han.

Finans Norge: – Blander oss ikke inn



Finans Norge organiserer norske banker og kredittforetak – og driver samtidig Norsk Gjeldsinformasjon, som er et av totalt tre gjeldsregistre.

På spørsmål om hva de selv synes om gjeldsregister-lånetilbudene, sier informasjonssjef Jan Erik Fåne:

– Jeg vil ikke kommentere det. Vi blander oss ikke inn i tilbydernes markedsføring, så lenge det ikke strider med loven eller god bransjeskikk.

– Men jeg vil tro at de som ønsker å søke opp gjeldsregisteret, også klarer å finne det, selv om enkelte lånetilbydere kommer høyere, avslutter han.