Nordmenns voksende gjeldsberg: Regjeringen varsler lovendringer

Nå varsler han at regjeringen vil endre gjeldsordningsloven, som regulerer hjelpetiltak for nordmenn som er i alvorlig gjeldstrøbbel og ute av stand til å betjene sine lån.

Det skjer dager etter at Finanstilsynet slapp en ny rapport som viser at nordmenns forbruksgjeld har økt til 117 milliarder kroner, at gjeldsbelastningen er rekordhøy, og at nær en halv million forbrukslån har gått til inkasso.

– Jeg ser svært alvorlig på at problemene rundt forbrukskreditt stadig blir verre, sier Ropstad til E24.

Ifølge statsråden er gjeldsordningsloven er «et av de viktigste virkemidlene vi har» for å hjelpe nordmenn ut av gjeldskrisen.

Men den er blitt utdatert etter forbrukslån-eksplosjonen, fastslår han:

– Loven ble vedtatt på 1990-tallet, og mye har endret seg siden den gangen. Da loven kom var boliggjelden hovedproblemet, mens det nå er forbruksgjelden, sier Ropstad.

– Loven må forenkles og klargjøres for å fungere bedre, fortsetter forbrukerministeren.

Konkrete endringer er ikke fastsatt, og regjeringen skal først gjøre en lovgjennomgang.

Varsler andre hjelpetiltak



I tillegg vil regjeringen rulle ut en ny strategi for å styrke økonomiforståelsen blant nordmenn.

Til vurdering er blant annet nye opplærings- og hjelpetiltak som rettes mot unge eller sårbare grupper, og en utvidet tjeneste for økonomisk rådgivning på nett, får E24 opplyst.

De to nye tiltakene mot nordmenns gjeldsproblemer inngår i den nye stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som regjeringen nå legger frem.

– Tror du det nok til å bremse utviklingen?

– Jeg har tro på at dette, sammen med de andre virkemidlene, skal bidra til å snu den negative utviklingen, svarer Ropstad, med henvisning til regjeringens eksisterende tiltak.

Solberg-regjeringen har blant annet strammet inn reglene for forbrukslån gjennom en ny forskrift. Ifølge den nyeste rapporten til Finanstilsynet har imidlertid flere forbrukslånsbanker fortsatt å innvilge uforsvarlige lån til nordmenn, også etter at reglene ble strammet inn.

Taus om gjeldsregister-endring



1. juli ruller regjeringen også ut det mye omtalte gjeldsregisteret. Det skal gi bankene en samleoversikt over nordmenns forbruksgjeld, slik at de kan styre unna utlån til de som allerede er nedtynget i forbruksgjeld fra før.

Kritikere mener det nye registeret ikke er tilstrekkelig, fordi de som søker forbrukslån kan sitte på andre store lån som registeret ikke fanger opp, for eksempel boliglån.

Denne mangelen har også blitt påpekt innad i regjeringspartiet Høyre, hvor enkelte politikere har tatt til orde for at registeret må endres, slik at all gjeld kommer med.

Ropstad vil ikke svare på direkte spørsmål fra E24 om regjeringen vil gjøre en slik endring.

Han forsvarer imidlertid beslutningen om å kun inkludere forbruksgjeld, og viser til at det er denne som skaper mest gjeldsproblemer.

– Den er også vanskelig å finne for bankene, fordi den ikke registrert noe steder. Gjeld som er pantsikret, for eksempel bil- og boliggjeld kan bankene finne ut av ved å bruke andre registre, sier Ropstad.