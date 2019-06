KrF-statsråden sier han i utgangspunktet er optimistisk, og tror de nye gjeldsregistrene vil føre til at bankene blir «mer ansvarlige».

I motsatt fall vil regjeringen stramme grepet enda mer, varsler forbrukerministeren.

– Jeg forventer at bankene tar det nye verktøyet i bruk, slik at det blir slutt på å låne ut penger til kunder som har for mye forbruksgjeld fra før. Dersom de ikke gjør det må vi finne frem pisken, sier Ropstad til E24.

Den harde linjen støttes av kolleger i regjeringspartiene.

– Målet må være å stoppe forbrukslån-veksten fullstendig, sier Høyres Aleksander Stokkebø, som sier i finanskomiteen på Stortinget, til E24.

Mulig pisk: Finanstilsynet-sanksjoner



Han sier regjeringen «må vurdere» nye virkemidler dersom gjeldsregistrene ikke evner å stagge forbrukslånsveksten.

Ett alternativ er da å styrke Finanstilsynets sanksjonsmuligheter overfor bankene, foreslår han.

– Dersom bankene fortsetter å låne ut i strid med utlånsreglene, tyder det jo på at dagens sanksjonsmuligheter ikke er gode nok, sier Stokkebø.

De nye gjeldsregistrene samler informasjon om nordmenns forbruksgjeld.

Ifølge Finanstilsynet har flere banker gitt forbrukslån til nordmenn som aldri burde hatt det. Banker har innrømmet svikt, men også forklart at mange lånesøkere rett og slett ikke er ærlige om gjelden de har fra før.

Den unnskyldningen skal nå bli umulig, ettersom gjeldsregistrene skal fange opp all eksisterende forbruksgjeld som lånesøkere har.

Håper på sterk effekt



NRK har sniktittet på tall fra Evry, som er en av de tre nye gjeldsregister-operatørene.

Tallene har vakt oppsikt: 175.000 nordmenn har i gjennomsnitt 427.000 kroner i forbrukslån, ifølge tallene statskanalen har presentert.

Det er mer enn nok, mener Stokkebø.

– Hvor stor innstramming ønsker du å se?

– Norske husholdninger har i alle fall mer enn nok gjeld nå. Gjeldsnivået er rekordhøyt, sier Høyre-politikeren, som mener målet bør være at forbrukslån-veksten flater ut helt.

– Jeg har et håp om at gjeldsregistrene vil ha god effekt. Dette bør virke disiplinerende på bankene. Men det er ikke noe vi kan ta for gitt.

Forbrukerministeren sier den enkelte først og fremst har ansvaret for sin økonomiske situasjon.

Mener registrene ikke holder



– Men samtidig vet vi at altfor mange med altfor høy gjeldsbelastning får tilbud om mer lån. Det må det nå bli slutt på, sier Ropstad.

Ikke alle har vært like optimistiske til gjeldsregisternes effekt.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket frykter flere banker vil trosse gjeldsinformasjonen, og fortsette å låne ut som før. Hun mener regjeringen bør innføre avslagsplikt.

– Gjeldsregistrene er ingen garanti for forsvarlig drift, selv om det er et skritt i riktig retning, sa hun til E24 tidligere i juni.

Ropstad sier han tror registrene vil gi en solid innskjerping, men har altså pisken i bakhånd.

– Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt med nye tiltak, dersom de tiltakene som nå er iverksatt ikke har den ønskede effekt, fastslår han.